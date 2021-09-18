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Giriş Tarihi: 18.9.2021 10:02 Son Güncelleme: 18.9.2021 10:02

Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi ve hangi yarışmacı birinci oldu? Masterchef'te ana kadro yarışmacısı olan isim belli oldu!

Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi ve hangi yarışmacı birinci oldu? Masterchef’te ana kadro yarışmacısı olan isim belli oldu!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programında bugün yedeklerden ana kadroya girecek yarışmacı belli olacak. Heyecan dolu yemek yarışması tüm hızıyla devam ederken jüri üyeleri bugün kadroya alınacak yarışmacıları hünkar beğendi yemeği ile belirleyecek. Bu noktada mücadelenin başlamasıyla beraber “Bu akşam Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi, ve birinci oldu?” soruları yanıt aramaya başladı. Birbirinden iddialı yarışmacılar bu akşam jüri üyelerinden tam puan alacak tabağı hazırlamak için ter döküyor. Peki, Bu akşam Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? İşte detaylar...

Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef'te yedeklerden ana kadroya dahil olacak isim bu akşam belli oluyor. Heyecan dolu mücadelede jüriler yarışmacılardan en iyi hünkar beğendi tabağını hazırlamasını istedi. "Bu akşam Masterchef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi, ve birinci oldu?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Yarışmada bu akşam galip gelen kişiyi merak edenler detayları araştırıyor. Peki, Bu akşam Masterchef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi ve birinci oldu? İşte tüm detaylar...

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MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRECEK?

MasterChef Türkiye 2021'in yedek yarışmacıları; Araz, Samet, Merve, Zerda, Berk, Nursima, Mete, Melis, Pelin, Yiğit, Mete. Bu akşam on bir yarışmacı arasında kıyasıya mücadele yaşanıyor. Şefler, ilk turda yarışmacılardan Hünkar Beğendi yapmalarını istedi. Bu yemeği yapmaları için verilen süre 45 dakika. Verilen süre sonunda şefler, tadım sonrasında değerlerlendirmelerini açıkladılar. İlk turda beş yarışmacı başarılı oldu. Bu isimler; Araz, Samet, Merve, Pelin ve Rabia idi.

İkinci turda yarışmacılar, yaratıcılık oyunu oynayacak. Ana ürün olarak taze fasulye verildi. Ve yapılacak yemek için 40 dakika süre tanındı. Süre bitiminde yarışmacılar, yaptıkları farklı farklı yemekleri şeflerin beğenisine sundu. Şefler, tadım yaptıktan sonra değerlendirmelerini açıkladı. Yaratıcılık oyununda beşinci Pelin, dördüncü Rabia, üçüncü Merve oldu. Samet, geceyi ikinci olarak bitirirken Araz, MasterChef'te ana kadroya giren isim oldu.

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HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de dördüncü hafta kaptanlık oyununu kazanan Dilara oldu. Mavi takım kaptanı olan Dilara, Kırmızı takım kaptanı olarak Hamza'yı seçti. Sonrasında kaptanların kurduğu iki takım arasında dokunulmazlık mücadelesi başladı. 1. Dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım oldu. Kırmızı takımda eleme adayları Burcu ve Mustafa oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan yine Mavi takım oldu. Kaybeden Kırmızı takımdan çıkan eleme adayları Tunahan ve Hasan oldu. Üçüncü dokunulmazlık oyunu sonrasında iki eleme adayı daha çıkacak. Haftanın eleme adayları arasında Pazar günü oynanacak eleme oyunu sonrasında yarışmaya veda eden isim belli olacak.

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Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi ve hangi yarışmacı birinci oldu? Masterchef'te ana kadro yarışmacısı olan isim belli oldu!
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