Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi ve hangi yarışmacı birinci oldu? Masterchef’te ana kadro yarışmacısı olan isim belli oldu!

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRECEK?

MasterChef Türkiye 2021'in yedek yarışmacıları; Araz, Samet, Merve, Zerda, Berk, Nursima, Mete, Melis, Pelin, Yiğit, Mete. Bu akşam on bir yarışmacı arasında kıyasıya mücadele yaşanıyor. Şefler, ilk turda yarışmacılardan Hünkar Beğendi yapmalarını istedi. Bu yemeği yapmaları için verilen süre 45 dakika. Verilen süre sonunda şefler, tadım sonrasında değerlerlendirmelerini açıkladılar. İlk turda beş yarışmacı başarılı oldu. Bu isimler; Araz, Samet, Merve, Pelin ve Rabia idi.

İkinci turda yarışmacılar, yaratıcılık oyunu oynayacak. Ana ürün olarak taze fasulye verildi. Ve yapılacak yemek için 40 dakika süre tanındı. Süre bitiminde yarışmacılar, yaptıkları farklı farklı yemekleri şeflerin beğenisine sundu. Şefler, tadım yaptıktan sonra değerlendirmelerini açıkladı. Yaratıcılık oyununda beşinci Pelin, dördüncü Rabia, üçüncü Merve oldu. Samet, geceyi ikinci olarak bitirirken Araz, MasterChef'te ana kadroya giren isim oldu.