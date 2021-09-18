Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Eylül reyting sonuçları Arka Sokaklar, Yalancı, Kırmızı Oda kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting ölçüm raporlarına göre 17 Eylül 2021 Cuma günü en çok takip edilen yayınlar arasında Yalancı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda vardı. Dünün reyting sonuçları ile 17 Eylül reyting sonuçları birincisi haberimizde yer alacaktır…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 17 EYLÜL 2021

17 Eylül Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları açıklanınca haberimizde yer alacaktır. 17 Eylül 2021 Cuma reyting sonuçlarının belli olmasıyla birlikte, hangi dizinin ya da hangi programın kaçıncı olduğu, en çok izlenen yapımlar listesi de ortaya çıkacak.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de 1.sırada Aşk Mantık İntikam isimli dizi, 2. sırada Atv'de ekranlara gelen Müge Anlı İle Tatlı Sert programı, 3. sırada ise TV8'de ekrana gelen Masterchef Türkiye yarışması yer aldı.

AB'de ise 1.sırada Aşk Mantık İntikam , 2.sırada Masterchef Türkiye yer aldı.