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Giriş Tarihi: 18.9.2021 07:52

Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Eylül reyting sonuçları Arka Sokaklar, Yalancı, Kırmızı Oda kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Eylül reyting sonuçları Arka Sokaklar, Yalancı, Kırmızı Oda kim birinci oldu?

Cuma gecesi ekrana gelen tüm dizi ve yarışma programları reyting sonuçları için rekabet etti. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün sıralaması merak konusu oldu. Yeni sezon da birçok dizinin ekrana "merhaba" demesi dikkatlerden kaçmazken günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen sıralama da fark ortaya koyuluyor. Kanal D’de Arka Sokaklar, Tv8’de Kırmızı Oda, Show TV’de Yalancı dizisi arasından sadece bir yapım birinci olacak. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Eylül reyting sonuçları Arka Sokaklar, Yalancı, Kırmızı Oda kim birinci oldu? İşte tüm liste…

Reyting sonuçları açıklanıyor! Medya gündemini yakından takip edenler dün gecenin galibini merak ederken Total, AB ve ABC1 sıralaması da bu noktada önem kazanıyor. Geçen haftaki sonuçlara bakacak olursak Aşk Mantık İntikam birinci olmuştu. Arka Sokaklar, Kırmızı Oda yeni sezon, Yalancı dizisi ise ilk bölümü dün akşam izleyiciyle buluştu. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Eylül 2021 reyting sonuçları Arka Sokaklar, Yalancı, Kırmızı Oda kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting ölçüm raporlarına göre 17 Eylül 2021 Cuma günü en çok takip edilen yayınlar arasında Yalancı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda vardı. Dünün reyting sonuçları ile 17 Eylül reyting sonuçları birincisi haberimizde yer alacaktır…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 17 EYLÜL 2021

17 Eylül Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları açıklanınca haberimizde yer alacaktır. 17 Eylül 2021 Cuma reyting sonuçlarının belli olmasıyla birlikte, hangi dizinin ya da hangi programın kaçıncı olduğu, en çok izlenen yapımlar listesi de ortaya çıkacak.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de 1.sırada Aşk Mantık İntikam isimli dizi, 2. sırada Atv'de ekranlara gelen Müge Anlı İle Tatlı Sert programı, 3. sırada ise TV8'de ekrana gelen Masterchef Türkiye yarışması yer aldı.

AB'de ise 1.sırada Aşk Mantık İntikam , 2.sırada Masterchef Türkiye yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - AŞK MANTIK İNTİKAM

2 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

3 - MASTERCHEF TÜRKİYE

4 - ESRA EROL'DA

5 - AŞK MANTIK İNTİKAM (ÖZET)

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Eylül reyting sonuçları Arka Sokaklar, Yalancı, Kırmızı Oda kim birinci oldu?
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