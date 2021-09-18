Süper Lig güncel puan durumu 18 Eylül: 2021-2022 Süper Lig puan durumu sıralaması

Geride kalan 4 haftanın ardından heyecanın arttığı Türkiye Süper Lig'de, bu hafta da kritik maçlar oynanacak. Dün oynanan 2 karşılaşmayla başlayan Süper Lig'de bugün birbirinden heyecanlı geçmesi beklenen 4 maç var. İşte 18 Eylül'de oynanacak maçlar öncesi 2021-2022 sezonu Süper Lig puan durumu sıralaması…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'de 4 hafta geride kalırken geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 5. Haftaya lider giriyor. Siyah beyazlıları bu sezonun favori ekiplerinden Trabzonspor takip ederken 3. Sırada sezona hızlı bir giriş yapan Fatih Karagümrük bulunuyor. İlk 3'ü sırasıyla Fenerbahçe, Konyaspor ve Altay takip ediyor. Transfer sezonunun aktif takımlarından Galatasaray ise geride kalan 4 haftanın sonunda 7. Sırada bulunuyor.

Süper Lig düşme hattında ise sırasıyla Adana Demirspor, Rizespor, Başakşehir ve Giresunspor bulunuyor.