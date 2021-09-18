Süper Lig güncel puan durumu 18 Eylül: 2021-2022 Süper Lig puan durumu sıralaması

Geride kalan 4 haftanın ardından heyecanın arttığı Türkiye Süper Lig'de, bu hafta da kritik maçlar oynanacak. Dün oynanan 2 karşılaşmayla başlayan Süper Lig'de bugün birbirinden heyecanlı geçmesi beklenen 4 maç var. İşte 18 Eylül'de oynanacak maçlar öncesi 2021-2022 sezonu Süper Lig puan durumu sıralaması…
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Süper Lig'de 4 hafta geride kalırken geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 5. Haftaya lider giriyor. Siyah beyazlıları bu sezonun favori ekiplerinden Trabzonspor takip ederken 3. Sırada sezona hızlı bir giriş yapan Fatih Karagümrük bulunuyor. İlk 3'ü sırasıyla Fenerbahçe, Konyaspor ve Altay takip ediyor. Transfer sezonunun aktif takımlarından Galatasaray ise geride kalan 4 haftanın sonunda 7. Sırada bulunuyor.
Süper Lig düşme hattında ise sırasıyla Adana Demirspor, Rizespor, Başakşehir ve Giresunspor bulunuyor.
SÜPER LİG 18 EYLÜL PUAN DURUMU SIRALAMASI
İŞTE HAFTANIN FİKSTÜRÜ
18 Eylül Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
19 Eylül Pazar:
13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor (Çotanak)
16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)