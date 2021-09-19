Üniversite kayıt sürecinin ardından merakla beklenen 2021 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı. İlk tercihler herhangi bir yere yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercih kılavuzu ve 2. ek yerleştirme tarihleri için bekliyordu. ÖSYM, 2021 YKS ek tercih kılavuzunun yayınlandığını bildirirken başvuru ücreti ve yatırılacak bankaları da duyurdu. Bilindiği gibi, bu yıla özel olmak koşuluyla 140 puan alanlar da YKS ek tercih başvurusu yapabilecek.

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2021 | 140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 YKS 2. ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı. ÖSYM'nin kılavuzunda, YKS ek tercih tarihleri hakkında da bilgi verildi. Peki, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır?

İşte, YKS ek tercih klavuzu ve ikinci ek yerleştirme süreci hakkında bilgiler