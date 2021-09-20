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Giriş Tarihi: 20.9.2021 07:01 Son Güncelleme: 20.9.2021 07:08

Fenerbahçe taraftarından Berisha'ya şok tepki!

SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe taraftarından Berisha’ya şok tepki!

Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Alman santrfor Mergim Berisha'nın performansı Sarı-Lacivertli taraftarları çileden çıkardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Başakşehir maçında kadroda rotasyona gitti ve Eintacht Frankfurt karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Mesut Özil, Mert Hakan Yandaş, Rossi ve Valencia yedek soyunurken, bu isimlerin yerine Pelkas, Max Meyer, Muhammed Gümüşkaya ve Berisha sahaya çıktı.

Frankfurt maçında hücum hattında Mesut, Rossi ve Valencia üçlüsünü oynatan Pereira, dün ise bu bölgede Osayi-Samuel, Pelkas ve Berisha'yı tercih etti.

BERISHA İSYANI

Başakşehir karşısında etkisiz kalan Fenerbahçe'de yakalanan pozisyonlarda Berisha'nın kötü performansı sarı-lacivertlileri kızdırdı.

Takımın uzun süredir devam eden santrfor sorununa çare olarak transfer edilen Alman futbolcunun, zayıf şutları ve bir türlü isabet bulamayan kafa vuruşlarına tepki gösteren taraftarlar sosyal medyada sert eleştiriler yaptılar.

62'de oyundan alınan 23 yaşındaki forvet için F.Bahçeli futbolseverler, "Berisha'nın gol atması için daha çok bekleyeceğiz gibi görünüyor" yorumları yaptı.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR NE YAPTI?

Fenerbahçe'de dün rotasyon sonrası gözlerin üstüne çevrildiği 4 oyuncunun performansı şöyle:

Berisha: Attığı dört şutta üç isabet bulurken, 62 dakikada 11 isabetli pas yaptı. 6 kez top kaybeden oyuncu yaptığı, 2 ortada ise karavana attı.

Muhammed: 62 dakikada 9 ortasında 2 isabet bulurken, 9 ikili mücadeleye girip 8'ini kaybetti. Oyuncu 3'te 0 dripling karnesi ve 0 şut ile maçı tamamladı.

Pelkas: 46'da oyundan çıkan Pelkas, şut atamadan karşılaşmayı bitirirdi ve etkisiz kaldı.

Max Meyer: 75 dakika sahada kalırken yüzde 97 gibi yüksek bir pas başarı yüzdesi yakaladı. Oyuncu, karşılaşma boyunca sadece 5 kez top kaybederken takımın iyi isimlerinden oldu.

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Fenerbahçe taraftarından Berisha'ya şok tepki!
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