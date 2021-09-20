Ozan Tufan’ın hocasından övgü dolu sözler! Watford’da ilk kez...

İşte Xisco Munoz'un Ozan Tufan hakkında söyledikleri...

"Ozan Tufan yarın Stoke City maçında oynayacak. Kendisini topla çok rahat hisseden bir oyuncu. Ayrıca çok iyi paslar atıyor ve topu iyi saklıyor. Ayrıca şutları da harika. Yarın takım için çok iyi işler yapacağına inanıyorum."