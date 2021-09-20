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Giriş Tarihi: 20.9.2021 17:56 Son Güncelleme: 20.9.2021 18:01

Ozan Tufan'ın hocasından övgü dolu sözler! Watford'da ilk kez...

Ozan Tufan’ın hocasından övgü dolu sözler! Watford’da ilk kez...

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Watford'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan milli futbolcu Ozan Tufan, henüz yeni takımında forma giymeye başlamadı. Milli futbolcunun hocası, hafta içinde oynanacak İngiltere Lig Kupası maçında Ozan Tufan'a şans vereceğini belirtti.

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ozan Tufan, Premier Lig ekiplerinden Watford'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmıştı. Milli futbolcu, yeni takımında henüz forma şansı bulamasa da yavaş yavaş kadroya girmeye başlıyor.

İngitere'de hafta içi oynanacak olan Lig Kupası 3. tur maçlarında Ozan Tufan'ın oynayacağını açıklayan Watford Teknik Direktörü Xisco Muñoz, milli futbolcu hakkında övgü dolu sözlerde bulundu.

İşte Xisco Munoz'un Ozan Tufan hakkında söyledikleri...

"Ozan Tufan yarın Stoke City maçında oynayacak. Kendisini topla çok rahat hisseden bir oyuncu. Ayrıca çok iyi paslar atıyor ve topu iyi saklıyor. Ayrıca şutları da harika. Yarın takım için çok iyi işler yapacağına inanıyorum."

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Ozan Tufan'ın hocasından övgü dolu sözler! Watford'da ilk kez...
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