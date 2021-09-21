Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen adaylarının katılım gösterdiği Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. 5 Eylül'de düzenlenen sınava katılım gösteren adaylar, MEB'in yapacağı duyuruyu bekliyor. Bu doğrultuda, AKS sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. AKS sınav sonucu neticesinde en az 60 puan alan adayların sınavı başarılı sayılacak. Peki, 2021 AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2021 AKS sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar