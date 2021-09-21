Asıl film Dünya Kupası’nda

Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli TakımıTürkiye'ye döndü. THY tarifeli seferiyle dün saat 13.50'de Varşova'dan İstanbul Havalimanı'na gelen millilerin yolculuğu sırasında özel anlar yaşandı. THY pilotu SelahattinYılmaz, yaptığı anonsla Ay-Yıldızlıekibi tebrik etti. Milli Takım teknik heyeti ve futbolcular bu anonsa alkışlarla karşılık verdi. Uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrası coşku daha da arttı. İGA ekipleri apronda sirenler çalıp bayrak açarken uçaktan inen milliler, vatandaşlar tarafından çiçekler ve bandonunçaldığı marşlarla karşılandı.
'İŞTE BİZ BU COŞKUYA HASTAYIZ'
Karşılamaya gelen herkese teşekkür eden Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, "Benim aradığım mutluluk bu. Çocuklaradeğer verilsin onlar dayaptığı işin değerinin farkında olsun.Çok mutluyuz. Havalimanınaindiğimiz dakikadan itibaren herkesbizi yürekten karşıladı. Biz bucoşkuya hastayız. Biz Avrupa'dabir numarayız. Başarı tesadüf değil.Hedef 2022 Dünya Kupası, asılfilm o zaman" diye konuştu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, "Sporcularımız imkân tanındığında neleri yapabileceklerini gösterdiler. Biraz daha sponsor desteğine ihtiyacımız var. Sadece ampute futbol dalında değil, 19 spor dalında mücadele ediyoruz. Paralimpik oyunlardamadalya patlaması yaptık. 2016'da 5,2020'de 15 madalya kazandık" dedi.
TURKCELL'DEN 1 MİLYON TL ÖDÜL
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun tek ana sponsoru Turkcell, Ampute Futbol Milli Takımı'na 1 milyon TL ödül verdi. Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Ampute Futbol Milli Takımımız, tüm Türkiye'nin gönlünde özel bir yere sahip. Avrupa Şampiyonası'nda yeni bir başarı hikâyesine imza atmaları ise onları artık çok daha özel bir noktaya taşıdı. Biz de engelli sporuna ve sporcularımıza destek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Federasyonumuz ve teknik direktörümüz Osman Çakmak başta olmak üzere, bize bu sevinci yaşatan tüm oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Yaklaşık 20 yıldır TURKSPORU'na verdiğimiz desteği sürdürerek, yepyeni başarılara katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi