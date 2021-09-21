Fenerbahçe’de gelenler gidenleri arattı!

GÜRCAN BİLGİÇ - STOPERLERİ ENSELERİNDE GÖRÜNCE...

Birçok takımın yaşadığı problemler bunlar. Bazen oyuncu takıma, bazen de takım oyuncuya uymuyor. Her şeyden öte bizim ligimiz sert ve temaslı futbol oynanan bir lig. Ama Avrupa'da alan savunmasının yapıldığı, temasın minimum olduğu oyunlarda bu futbolcular parlıyor. Burada ise stoperleri enselerinde görünce apışıp kalıyorlar. Rossi ve Berisha da bunu yaşayacaklar. Umarım bu sorunları aşmayı başarırlar. Valencia bu konuda en doğru örnek oldu. Mental olarak da bu oyunculara sahip çıkıp, destek olmak gerekir.