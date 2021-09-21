Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ın Kayseri kafilesi belli oldu! Cicaldau, Berkan ve Halil sürprizi...
Giriş Tarihi: 21.9.2021 16:33 Son Güncelleme: 21.9.2021 16:39

Galatasaray'ın Kayseri kafilesi belli oldu! Cicaldau, Berkan ve Halil sürprizi...

Galatasaray’ın Kayseri kafilesi belli oldu! Cicaldau, Berkan ve Halil sürprizi...

Süper Lig'de son 3 maçtan 2 puan çıkarabilen ve Pazar akşamı Alanyaspor'a kendi sahasında mağlup olan Galatasaray'ın Kayseri kafilesi belli oldu. Sakatlıkları bulunan Arda Turan, Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra son maça ilk 11'de başlayan Cicaldau, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu kafilede yer almadı.

Fatih Terim'in Alanyaspor maçında kadroya almadığı Senegalli golcü Mbaye Diagne, Kayserispor kafilesinde yer aldı. Sürpriz bir şekilde Rumen orta saha oyuncusu Cicaldau, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu kadroda yer almadı. Fatih Terim'in bu oyuncuları dinlendirme amacıyla kadroya almadığı ifade edildi.

Sakatlıkları devam eden Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey kafilede yer almadı. Tartışılan isimlerden Ryan Babel ve Ömer Bayram takımla birlikte Kayseri kamp kadrosunda yer buldu.

DİAGNE BU KEZ KADRODA!

Senegalli golcü Mbaye Diagne, Kayserispor kamp kadrosunda yer aldı. Aynı şekilde yeni transferlerden Gustavo Assunçao da kadroda yer alan futbolcular arasında...

İŞTE GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

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Galatasaray'ın Kayseri kafilesi belli oldu! Cicaldau, Berkan ve Halil sürprizi...
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