Galatasaray’ın Kayseri kafilesi belli oldu! Cicaldau, Berkan ve Halil sürprizi...

Fatih Terim'in Alanyaspor maçında kadroya almadığı Senegalli golcü Mbaye Diagne, Kayserispor kafilesinde yer aldı. Sürpriz bir şekilde Rumen orta saha oyuncusu Cicaldau, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu kadroda yer almadı. Fatih Terim'in bu oyuncuları dinlendirme amacıyla kadroya almadığı ifade edildi.
Sakatlıkları devam eden Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey kafilede yer almadı. Tartışılan isimlerden Ryan Babel ve Ömer Bayram takımla birlikte Kayseri kamp kadrosunda yer buldu.
DİAGNE BU KEZ KADRODA!
Senegalli golcü Mbaye Diagne, Kayserispor kamp kadrosunda yer aldı. Aynı şekilde yeni transferlerden Gustavo Assunçao da kadroda yer alan futbolcular arasında...
İŞTE GALATASARAY'IN KAMP KADROSU