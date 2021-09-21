Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması: "Bir deliye, deli denmez"

"BALOTELLİ-SERGEN OLAYI YAŞANDI"

Mario Balotelli'nin, attığı ikinci golden sonra siyah-beyazlı kulübeye yönelik yaptığı hareketleri de değerlendiren Başkan Sancak, "Balotelli-Sergen olayı yaşandı burada. Keşke yaşanmasaydı. Ama Sergen'in daha önce yaptığı açıklama da doğru değildi, Balotelli'nin bu akşam yaptığı olay da doğru değildi. Ben soyunma odasında kendisine de söyledim. Ama birileri doldurmuş muhakkak. 'Bu hoca senin için deli dedi' dedikleri için reaksiyon gösterdi. Bir deliye, deli denmez zaten. Denmemesi lazım yani. Keşke yaşanmasaydı. Çünkü Beşiktaş ve Adana taraftarları kardeş takım bunlar. Yaşandı, yapacak bir şey yok. Her iki taraf da bu konuda duyarlı olursa daha iyi olur" diye konuştu.