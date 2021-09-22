Video Spor Murat Sancak'tan Balotelli yorumu: "Deliye, deli denmez"

Murat Sancak'tan Balotelli yorumu: "Deliye, deli denmez"

Murat Sancak'tan Balotelli yorumu:
22.09.2021 | 00:03

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli'nin gol sevinci sırasında Sergen Yalçın'a yaptığı hareketi mücadelenin ardından değerlendirdi.

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