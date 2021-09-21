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Giriş Tarihi: 21.9.2021 09:13 Son Güncelleme: 21.9.2021 09:18

Real Madrid Mbappe'yi alamadı! PSG'nin kaptanını gözüne kestirdi

Real Madrid Mbappe’yi alamadı! PSG’nin kaptanını gözüne kestirdi

Real Madrid, Sergio Ramos ve Raphael Varane'ın takımdan ayrılmasının ardından savunmaya güçlü bir takviye yapmak istiyor. Başkent ekibi, Kylian Mbappe'yi istediği PSG'den bu kez takım Kaptanı Marquinhos için harekete geçiyor.

Real Madrid, transfer döneminde Sergio Ramos'un PSG'ye ve Raphael Varane'ın ise Manchester United'a transfer olmasından sonra savunmada oluşan boşluğu güçlü bir isimle doldurmak istiyor.

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre, Eflatun-beyazlıların hedefindeki en önemli isim PSG'nin Kaptanı Marquinhos. Real Madrid, daha önce geçtiğimiz transfer döneminde Fransız ekibinden yıldız golcü Kylian Mbappe'yi istemişti.

İspanyol ekibinin Marquinhos transferinde bir engel yaşaması halinde Pau Torres, Milan Skriniar, Matthias Ginter ve Antonio Rüdiger gibi isimler için harekete geçecek.

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Real Madrid Mbappe'yi alamadı! PSG'nin kaptanını gözüne kestirdi
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