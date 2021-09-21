Son dakika: Sergen Yalçın'dan Stefan Kuntz'a tepki! "Önce saçmaladı, sonra toparlamaya çalıştı..."

"YORGUNLUK VARDI AMA BUNLAR BAHANE DEĞİL"

Takımda yorgunluğun üst seviyede olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "Yorgunluk vardı. Son 5 dakikada Welinton da Montero da 'Beni çıkar' diye işaret etti. İdare edin 5 dakika daha dedik. Arka arkaya temposu çok yüksek maçlar oynadık. Oyuncuları da anlamak lazım. Ama bugün 3-0'dan 3-3'e gelen maç için bunlar bahana değil. Biz büyük camiayız, güçlü bir takımız ve daha sağlam durmamız gerekiyor. Sezon içerisinde bu tür sonuçlar maalesef çıkabiliyor. Geçen sene de şampiyon olduk ama 8 maçı kaybettik. Bu tür sonuçlardan çıkarmamız gerekenleri çıkarıp bundan sonrası için neler yapmamız gerektiğine bakmamız gerekiyor" diye konuştu. Son olarak Balotelli'nin kendilerine daha önce önerilip önerilmediğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, "Bize önerilen birçok oyuncu var. Bana 40-50 oyuncu öneriliyor transfer döneminde. Biz bunların içerisinden karar veriyoruz oyuncularla ilgili. Böyle bir tepkinin sebebi bu olamaz. Hiç kimse önerilen ya da tavsiye edilen oyuncuyu almak zorunda değil. Oyuncular her takımda oynayabilir. Her oyuncunun performansını gösterebileceği bir sürü camia var. Bu davranışın açıklaması olamaz. Çok basit bir davranış kendisine yakışmadı" diyerek sözlerini tamamladı.

Sergen Yalçın'dan maç sonu Balotelli ve Stefan Kuntz açıklaması