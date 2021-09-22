Sergen Yalçın'dan maç sonu Balotelli ve Stefan Kuntz açıklaması

Süper Lig'in 6. haftasına damga vuran Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, maç içerisinde Balotelli'nin kendisine yaptığı hareketi değerlendirdi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili yorumlarda bulundu.