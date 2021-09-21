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Giriş Tarihi: 21.9.2021 07:52 Son Güncelleme: 21.9.2021 08:02

Trabzonspor'da Nwakaeme'ye prim dopingi

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da Nwakaeme’ye prim dopingi

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sözleşmesindeki maddelerle coştu. Bu sezonki kontratıyla gol başına 10 bin Euro, asist için de 5 bin Euro kazanan yıldız oyuncu, şimdiden 50 bin Euro prim aldı.

Trabzonspor'da Nwakaeme ile Anastasios Bakasetas takımı sırtlarken, Nijeryalı oyuncunun sözleşmesi de kendisine artı motivasyon oldu.

Ligde 5 maçta 4 gol atıp, 2 kez de asist yapan Nwakaeme, kontratı sayesinde bonusları topladı.

32 yaşındaki sol kanadın bu sezon için sözleşmesinde; attığı gol için 10 bin Euro, yaptığı asist için ise 5 bin Euro kazandığı ortaya çıktı.

Şu ana kadar toplam 50 bin Euro prim alan oyuncunun çıkışında da bu durum doping etkisi yarattı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve takımda devam etmek isteyen Nwakaeme'yle yeni sözleşme görüşmeleri yapılması konusunda yönetimin önümüzdeki günlerde durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi.

DORUKHAN & ABDULKADİR 1-3 HAFTA YOK
Bu arada Karadeniz ekibinde iki oyuncudan kötü haber geldi. Kasımpaşa karşısında 7 dakika oynayan Dorukhan'ın sağ uyluk üst adale tendonunda gerilme tespit edildi.

Abdulkadir Parmak'ın ise sağ uyluk arka adalesinde kas yaralanması görülürken iki oyuncunun 1-3 hafta forma giymesi zor.

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Trabzonspor'da Nwakaeme'ye prim dopingi
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