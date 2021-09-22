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Giriş Tarihi: 22.9.2021 07:38 Son Güncelleme: 22.9.2021 07:38

AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? 2021 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme başladı mı?

AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? 2021 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme başladı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Eylül ayının son haftası başlayacak olan AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim – İktisat – İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden gerçekleştirilecek. Bu kapsamda adayların gündeminde “AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? 2021 AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?” soru başlıklarının yanıtları yer alıyor. İşte 2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri ve işlem bilgileri.

AÖF kayıt yenileme tarihleri ve işlemlerine yönelik araştırmalar başladı. Kayıt yenileme işlemleri kurumun kendi sitesi üzerinden yapılacak olup ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecekler. Öte yandan öğrencinin 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçmesi gerekiyor. Peki; AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? 2021 AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME BİLGİLERİ

Herhangi bir önlisans ya da lisans programından mezun olup Açık Öğretim sistemi üzerinden sınavsız ikinci üniversite için Anadolu Üniversitesi'ne başlayan adaylar 23 Ağustos'tan beri kayıt yaptırabiliyor.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde herhangi bir bölümde kaydı bulunan öğrencilerin kayıt yenileme tarihleri de açıklandı. 2021 AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül'de başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2021!

AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek.

Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak'ta yapılacak. AÖF, YKS yeni kayıtları 6 Eylül tarihinde başladı ve 10 Eylül'de sona erdi.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

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AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? 2021 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme başladı mı?
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