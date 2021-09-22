İOS 15 güncellemesi nasıl ve nereden indirilir? Apple İOS 15 hangi modellerde bulunuyor?

IOS 15 ÖZELLİKLERİ

FaceTime

SharePlay ile tanışın

FaceTime görüşmesi yaparken ekranınızı paylaşın. TV programları ve filmleri izlemenin ya da müzik dinlemenin keyfini birlikte çıkarın. SharePlay,

ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar aileniz ve arkadaşlarınızla ortak deneyimler yaşamanın yepyeni bir yolunu sunuyor.

Mesajlar ve Memoji

Sizinle Paylaşılanlar

Mesajlar'da sizinle paylaşılan bağlantılar, görseller ve diğer içerikler şimdi ilgili uygulamada Sizinle Paylaşılanlar adlı yeni bir bölümde yer alıyor.

Üstelik Mesajlar'a dönmek zorunda kalmadan, doğrudan içeriği açtığınız uygulamadan yanıt verebiliyorsunuz.

Kendinizi o ana verin.

Yepyeni ve güçlü bir araç seti, zamanınızı ve dikkatinizi ne şekilde önceliklendireceğinizi daha iyi kontrol edebilmenizi sağlıyor. Böylece bir denge yaratarak o anda yaptığınız işe odaklanabiliyorsunuz.

Bildirim özeti

Belirlediğiniz programa göre günlük olarak iletilen yararlı bildirim koleksiyonu sayesinde her şeyden hızlıca haberdar olun. Bildirimleri öncelik sırasına göre akıllıca dizen özet görünümü sayesinde en ilgili olanları en üstte görün.

Dünyayı keşfetmenin yepyeni yolları.

Keşfetmek şimdi her zamankinden daha büyüleyici bir deneyime dönüştü. Harita uygulaması sizi A noktasından B noktasına götürmenin çok daha ötesine geçen olağanüstü yeni ayrıntılar içeriyor. Safari, internette keşif yapmanın daha da fazla yolunu sunuyor. Ve Cüzdan uygulaması en kişisel bilgilerinizi tek bir yerde saklayabileceğiniz güvenli bir alan sağlıyor.