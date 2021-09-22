İOS 15 güncellemesi nasıl ve nereden indirilir? Apple İOS 15 hangi modellerde bulunuyor?

Apple kullanıcılarının merak ve heyecanla beklediği İOS 15 işletim sistemi yayınlandı. İOS 15'i telefonuna yüklemek isteyen kullanıcılar işlemleri nasıl yapacağını merak ediyor. Bu doğrultuda, iOS 15 özellikleri ve desteklediği cihazlar merak konusu oldu. Bilindiği gibi, kapsamlı bir güncelleme olan iOS 15, getirdiği yenilikler ile de oldukça konuşuluyor. Peki, iOS 15 yenilikleri neler, hangi cihazları destekliyor ve telefona nasıl indirilir? İşte, iOS 15 özellikleri, desteklediği cihazları ve diğer detaylar
Apple, iOS 15'in uyumlu olduğu aygıtları şöyle açıkladı:
FaceTime
SharePlay ile tanışın
FaceTime görüşmesi yaparken ekranınızı paylaşın. TV programları ve filmleri izlemenin ya da müzik dinlemenin keyfini birlikte çıkarın. SharePlay,
ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar aileniz ve arkadaşlarınızla ortak deneyimler yaşamanın yepyeni bir yolunu sunuyor.
Mesajlar ve Memoji
Sizinle Paylaşılanlar
Mesajlar'da sizinle paylaşılan bağlantılar, görseller ve diğer içerikler şimdi ilgili uygulamada Sizinle Paylaşılanlar adlı yeni bir bölümde yer alıyor.
Üstelik Mesajlar'a dönmek zorunda kalmadan, doğrudan içeriği açtığınız uygulamadan yanıt verebiliyorsunuz.
Kendinizi o ana verin.
Yepyeni ve güçlü bir araç seti, zamanınızı ve dikkatinizi ne şekilde önceliklendireceğinizi daha iyi kontrol edebilmenizi sağlıyor. Böylece bir denge yaratarak o anda yaptığınız işe odaklanabiliyorsunuz.
Bildirim özeti
Belirlediğiniz programa göre günlük olarak iletilen yararlı bildirim koleksiyonu sayesinde her şeyden hızlıca haberdar olun. Bildirimleri öncelik sırasına göre akıllıca dizen özet görünümü sayesinde en ilgili olanları en üstte görün.
Dünyayı keşfetmenin yepyeni yolları.
Keşfetmek şimdi her zamankinden daha büyüleyici bir deneyime dönüştü. Harita uygulaması sizi A noktasından B noktasına götürmenin çok daha ötesine geçen olağanüstü yeni ayrıntılar içeriyor. Safari, internette keşif yapmanın daha da fazla yolunu sunuyor. Ve Cüzdan uygulaması en kişisel bilgilerinizi tek bir yerde saklayabileceğiniz güvenli bir alan sağlıyor.
Akıllı. Hızlı. Yardımcı.
Fotoğraflarınızda, ziyaret ettiğiniz unutulmaz mekanlardan elle yazılmış özel yemek tariflerine kadar çok zengin bilgiler yer alıyor. iOS 15 aygıt içi güvenli ve akıllı teknolojilerle fotoğraflarınızda daha fazlasını keşfetmenize, aradığınızı çabucak bulmanıza ve özel anları yeniden yaşamanıza yardımcı oluyor.
Spotlight
Zengin sonuçlar ve fotoğraf arama
Sanatçılar, eğlence sektöründen kişiler, diziler, filmler ve kişi listeniz hakkında zengin arama sonuçları sunmaya başlayan Spotlight size bir bakışta daha fazla bilgi gösteriyor. Üstelik şimdi fotoğraflarınızı da Spotlight'ta arayabiliyor, hatta Canlı Metin özelliğini kullanarak fotoğraflarınızdaki metinlere göre arama yapabiliyorsunuz.
Fotoğraflar
Anılar şimdi canlandılar
Yeni ve göz alıcı bir interaktif arayüze kavuşan Anılar bölümü, hikayenizin görünümünü ve hissini bir şarkıyla kişiselleştirme olanağı veren yeni Anı karmaları özelliğiyle de büyüleyici hale geldi.
Sağlık
Sağlık uygulamasıyla ilgili güncellemeler
Sağlık uygulamasında yapılan güncellemeler verilerinizi sevdiklerinizle paylaşmanın yeni yollarını sunuyor. Düşme riskinizi değerlendirmenizi sağlayacak bir ölçüm ve sağlık durumunuzdaki değişimleri anlamanıza yardımcı olacak bir eğilim analizi bunlardan sadece ikisi.
Gizlilik
Harika özelliklerden yararlanmak için gizliliğinizden ödün vermeniz gerekmemeli. iOS 15, uygulamaların verilerinize nasıl eriştiğini daha ayrıntılı olarak gösteriyor, verilerinizin izinsiz bir şekilde toplanmasına karşı sizi koruyor ve paylaşacağınız bilgileri seçme konusunda daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlıyor.
iCloud+
iCloud; fotoğraflar, belgeler ve notlar gibi önemli bilgilerinizi her zaman güvende, güncel ve tüm aygıtlarınızdan erişilebilir olacak şekilde tutmayı mümkün hale getirdi. iCloud+ şimdi bu deneyimi bir adım ileri taşıyarak günümüzdeki depolama alanı tarifelerinin yerini alacak yepyeni bir abonelik servisi sunuyor.