KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman'ın sezon finali yaptığı 64. bölümününde; Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hâle gelen büyük savaştan önce Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına alıyor. Osman Bey, Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini bekliyor.

Diğer tarafta Nikola ve Dukas, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebeden önce tüm hazırlıklarını bitirmiştir. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılmasıyla Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır.

Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.