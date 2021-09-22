Her Çarşamba Kanal D ekranlarına gelen Kuruluş Osman yeni sezon yeni bölüm yayın tarihi araştırılıyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni sezon tanıtım fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Fragmanın önümüzdeki günlerde yayınlanması beklenirken 22 Eylül Çarşamba günü için "Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte "Kuruluş Osman bu akşam var mı?" sorusunun yanıtı ve bilgiler.
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?
Her hafta Çarşamba günleri yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 22 Eylül 2021 Çarşamba günü yayınlanmayacak.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kuruluş Osman yeni sezon yeni bölüm yayın tarihi henüz belli olmadı. Tarih netleştiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Kuruluş Osman'ın sezon finali yaptığı 64. bölümününde; Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hâle gelen büyük savaştan önce Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına alıyor. Osman Bey, Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini bekliyor.
Diğer tarafta Nikola ve Dukas, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebeden önce tüm hazırlıklarını bitirmiştir. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılmasıyla Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır.
Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.
ATV YAYIN AKIŞI
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06:00 Akıncı
08:00 Kahvaltı Haberler i
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Cinayet Süsü
22:10 İkimizin Sırrı
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