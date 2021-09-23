Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde bugün Konyaspor ile deplasmanda yapacakları maça büyük önem veriyor. Tecrübeli teknik adam, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda zor bir maça çıkacaklarını özellikle vurguladı. Rakibin bu sezona çok iyi başladığının özellikle altını çizen Avcı şunları söyledi:
"Hedeflerimiz için geçmemiz gereken çok zor bir engel ile karşı karşıya geleceğiz. Zorluk derecesini belirleyecek olan ise aslında bizleriz. Oyun planımıza bağlı kalırsak bu zorlu süreçten kayıpsız geçerek hedeflerimize bir adım daha yaklaşırız. Maç maç gidersek, günün sonunda gülen taraf biz olacağız."
TRABZONSPOR ZİRVE AŞKIYLA
Süper Lig'in 6. haftasında bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada liderlik koltuğunu geri almak istiyor.
Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle dönen ancak Abdulkadir Parmak ve Dorukhan'ı sakatlık nedeniyle kaybeden bordo-mavililerde, bu iki oyuncunun yanı sıra sakatlığı devam eden Trondsen ve antrenmanda sakatlanan Koita da bugün forma giyemeyecek.
KOİTA YİNE SAKATLANDI
Trabzonspor'da sezon başından beri sakatlığı sebebiyle sadece 3 maçta forma giyebilen Fode Koita tekrar sakatlandı. Gineli futbolcunun çekilen MR'ında, sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edilip, tedavisine başlandığı açıklandı. Bordo-mavili forvetin sahalara dönüşünün 4 haftayı bulması bekleniyor.