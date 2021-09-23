"Hedeflerimiz için geçmemiz gereken çok zor bir engel ile karşı karşıya geleceğiz. Zorluk derecesini belirleyecek olan ise aslında bizleriz. Oyun planımıza bağlı kalırsak bu zorlu süreçten kayıpsız geçerek hedeflerimize bir adım daha yaklaşırız. Maç maç gidersek, günün sonunda gülen taraf biz olacağız."