Son dakika: "Beşiktaş şansa kazandı" demişti! Vitor Pereira o yoruma açıklık getirdi...

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan zorlu mücadeleden ev sahibi ekip 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Son 2 haftadaki puan kayıplarını Giresunspor karşısında telafi eden Fenerbahçe, puanını 13'e çıkardı ve 4. sıraya oturdu.
Süper Lig'de 5. hafta oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçında siyah-beyazlı ekip 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı geriden gelerek 3-2 kazanmasını bilmişti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında zor duruma düştüğünü ve şansa kazandığını ifade etmişti.
Pereira'ya, Giresunspor galibiyetinin ardından Beşiktaş için yaptığı yorum soruldu ve deneyimli teknik adam "şans" ifadesine açıklık getirdi.
İşte Vitor Pereira'nın açıklamaları...
Giresunspor maçının zor olacağını biliyorduk. Düşündüğümüz gibi zor oldu ancak kazanmayı bildik. Takımın gösterdiği ruh beni mutlu etti. Güçlü bir takım ruhumuz var.
Bizim için önemli olan sakat oyuncuların geri dönmesi. Onlar döndüğünde daha iyi olacağız ve daha fazla çözüm yolumuz olacak.
Rakibimizin golünden sonra geri çekildik, bu bizim için bir hataydı. Son maçlarda aldığımız sonuçlardan dolayı takımda bir özgüven eksikliği var.
"KIRILMA ANLARINI KAST ETMİŞTİM"
Beşiktaş, Antalyaspor karşısında 2-0 geriye düşmüştü ve maçı çevirmek için çok çalıştılar. Açıklamamda maçın kırılma anlarını kastetmiştim. Beşiktaş için o maçın zor geçtiğini söylemek istemiştim. Oyunculara yönelik bir açıklama değildi.
Evimizde her zaman 12 kişiyle oynuyoruz. Taraftarımız rakipler her zaman çok zorlu bir atmosfer yaratıyorlar.