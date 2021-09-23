Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da inanılmaz tablo! Bu sezon 13 maçta...
Giriş Tarihi: 23.9.2021 08:19 Son Güncelleme: 23.9.2021 08:34

Son dakika: Galatasaray'da inanılmaz tablo! Bu sezon 13 maçta...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray’da inanılmaz tablo! Bu sezon 13 maçta...

Son dakika haberi... Galatasaray'da Fatih Terim, Alanyaspor yenilgisinin ardından Kayseri'de ilk 11’inde 6 değişiklik yaptı ancak bu da çare olmadı. Son 4 maçta ilk yarılar bitince 10 oyuncu değiştiren Sarı-Kırmızılılar, makus talihini yenemedi. Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 13 maçla ilgili de çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

İstediği sonuçları alamayan G.Saray, kadro istikrarını da sağlanamadı. Sarı-kırmızılılar, pazar günü Alanyaspor'a 1-0 kaybettikten sonra Kayseri'ye Marcao, Arda, Boey, Barış Alper, Berkan, Cicaldau ve Halil eksiği ile gelirken Kayseri deplasmanında takımın yarısından fazlası değişti.

3 günde 6 farklı isme görev veren Fatih Terim; Alpaslan, Assunçao, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan ve Mohamed'i dün oynanan karşılaşmada ilk 11'e koydu.

Ancak bu 11 de bekleneni veremedi ve 2-0 biten ilk yarı sonunda ikinci devreye G.Saray 3 değişiklikle girdi.

Bunlarla birlikte son 4 maçta ilk 45 dakikalar sonunda Galatasaray'ın yaptığı toplam değişiklik sayısı 10 oldu...

26 FARKLI FUTBOLCU FORMA GİYDİ
Sezonu erken açan ve 14 Haziran'da çimlere ayak basan Galatasaray şu ana kadar 13 maça çıkarken, Fatih Terim bu 13 karşılaşmaya 13 farklı 11 sürdü.

26 farklı futbolcuya forma şansı veren Terim, aynı zamanda ligin de en fazla farklı oyuncuya şans veren teknik direktörü durumunda bulunuyor.

Bu alanda Fatih Karagümrük ile birlikte zirvede olan Galatasaray'ı 25 farklı oyuncuya şans veren Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor takip ediyor.

RAKAMLAR YETMEDİ!
Galatasaray dün gece Kayserispor karşısında istatistiklerde rakibine büyük üstünlük sağlasa da bunu skora çevirmeyi başaramadı ve sahadan 3-0'lık yenilgi ile ayrıldı.

Rakip kaleye çektiği 19 şutta (10 farklı futbolcu) sadece 2 isabet bulabilen G.Saray, 29 ortanın da 23 tanesini rakibe veya dışarı gönderdi.

Yüzde 86'lık yüzde ile 406 başarılı pas yapan G.Saray'ın topla oynama oranı ise yüzde 63 idi..

Kayserispor ise maçı 11 şutla tamamlarken, 4 isabette 3 gol buldu. Ayrıca yaptığı 10 ortada bulduğu tek isabette de gol geldi.

İSPANYA'DA GÜNÜN ADAMI FALCAO

Bu arada Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Radamel Falcao, yeni takımı Rayo Vallecano'da harikalar yaratıyor.

Kolombiyalı golcü oyuna sonradan girdiği iki maçta sadece 33 dakikada 2 gol atarken Athletic Bilbao karşılaşmasında 3 puanı getiren isimdi. Falcao'nun bu performansı da İspanya'da günün konusu oldu.

İspanyol basınından Gol Coracol da Falcao fanlarının Twitter'dan Galatasaray'ın ünlü golcüyü göndererek büyük hata yaptığını vurgulayan alaycı mesajlarına yer verdiği haberde, "Falcao'nun gitmesine izin verdiği için Galatasaray ile dalga geçiyorlar" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a 2019-20 sezonunda gelen Falcao, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol atmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İstanbul'da sırra kadem basmıştı: Arda Yurtseven'den acı haber! Arda Yurtseven neden öldü?
Son dakika haberler | Yerli otomobil TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Açıklama geldi
Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika haberi: Fatih Terim farklı mağlubiyet sonrası o tarihi işaret etti! 'Sorumlunun kim olduğu...'
Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores bunu ilk kez açıkladı! 'Ölmeden önce geri dön...'
CHP'li Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'na hodri meydan dedi: Beni ihraç etmeye güçleri yetmez
SON DAKİKA | Kamuya 100 bin yeni personel alınacak: Kamu personel alımları ilanları tek tek yayınlandı
Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in düğününde korku dolu anlar! Melodi Elbirliler’in gelinliği yanıyordu!
Son dakika haberi: Erman Toroğlu Adana Demirspor'un golünü yorumladı! Beşiktaşlılar itiraz etmişti... Faul var mı?
Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher soruşturmasında flaş gelişme
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'da inanılmaz tablo! Bu sezon 13 maçta...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA