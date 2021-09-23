İstediği sonuçları alamayan G.Saray, kadro istikrarını da sağlanamadı. Sarı-kırmızılılar, pazar günü Alanyaspor'a 1-0 kaybettikten sonra Kayseri'ye Marcao, Arda, Boey, Barış Alper, Berkan, Cicaldau ve Halil eksiği ile gelirken Kayseri deplasmanında takımın yarısından fazlası değişti.
3 günde 6 farklı isme görev veren Fatih Terim; Alpaslan, Assunçao, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan ve Mohamed'i dün oynanan karşılaşmada ilk 11'e koydu.
Ancak bu 11 de bekleneni veremedi ve 2-0 biten ilk yarı sonunda ikinci devreye G.Saray 3 değişiklikle girdi.
Bunlarla birlikte son 4 maçta ilk 45 dakikalar sonunda Galatasaray'ın yaptığı toplam değişiklik sayısı 10 oldu...
26 FARKLI FUTBOLCU FORMA GİYDİ
Sezonu erken açan ve 14 Haziran'da çimlere ayak basan Galatasaray şu ana kadar 13 maça çıkarken, Fatih Terim bu 13 karşılaşmaya 13 farklı 11 sürdü.
26 farklı futbolcuya forma şansı veren Terim, aynı zamanda ligin de en fazla farklı oyuncuya şans veren teknik direktörü durumunda bulunuyor.
Bu alanda Fatih Karagümrük ile birlikte zirvede olan Galatasaray'ı 25 farklı oyuncuya şans veren Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor takip ediyor.
RAKAMLAR YETMEDİ!
Galatasaray dün gece Kayserispor karşısında istatistiklerde rakibine büyük üstünlük sağlasa da bunu skora çevirmeyi başaramadı ve sahadan 3-0'lık yenilgi ile ayrıldı.
Rakip kaleye çektiği 19 şutta (10 farklı futbolcu) sadece 2 isabet bulabilen G.Saray, 29 ortanın da 23 tanesini rakibe veya dışarı gönderdi.
Yüzde 86'lık yüzde ile 406 başarılı pas yapan G.Saray'ın topla oynama oranı ise yüzde 63 idi..
Kayserispor ise maçı 11 şutla tamamlarken, 4 isabette 3 gol buldu. Ayrıca yaptığı 10 ortada bulduğu tek isabette de gol geldi.
İSPANYA'DA GÜNÜN ADAMI FALCAO
Bu arada Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Radamel Falcao, yeni takımı Rayo Vallecano'da harikalar yaratıyor.
Kolombiyalı golcü oyuna sonradan girdiği iki maçta sadece 33 dakikada 2 gol atarken Athletic Bilbao karşılaşmasında 3 puanı getiren isimdi. Falcao'nun bu performansı da İspanya'da günün konusu oldu.
İspanyol basınından Gol Coracol da Falcao fanlarının Twitter'dan Galatasaray'ın ünlü golcüyü göndererek büyük hata yaptığını vurgulayan alaycı mesajlarına yer verdiği haberde, "Falcao'nun gitmesine izin verdiği için Galatasaray ile dalga geçiyorlar" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'a 2019-20 sezonunda gelen Falcao, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol atmıştı.