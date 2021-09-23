Son dakika: Rosier ile kıyaslanıyordu o penaltı taraftarı çıldırttı! ’Eda Erdem ve Zehra Güneş bile...’

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, dün akşam Kayserispor karşısında Gustavo Asssunçao, Alpaslan Öztürk, OğulcanÇağlayan gibi isimlere forma şansı verdi. Kerem Aktürkoğlu ve Morutan yedekler arasındaydı. Cicaldau ve Berkan Kutlu da İstanbul'da bırakıldı.
GALATASARAY TARAFTARI YEDLİN'İ GÖRÜNCE İSYAN ETTİ!
Geçen sezonun devre arasında Newcastle United takımından transfer edilen DeAndre Yedlin, dün de sahanın en kötü isimlerinden biriydi. Yedlin, oyunun hücum tarafında varlık gösteremedi.
Devre arasına 2-0'lık sonuçla giden Galatasaray, ikinci devreye iyi başlamıştı fakat o esnada da Yedlin'in amatörce yaptırdığı penaltı geldi. DeAndre Yedlin, ikili mücadelede ellerini açınca VAR müdahalesi sonrası penaltı kararı geldi.
Galatasaray taraftarı sosyal medyada Yedlin'e ateş püskürdü. Oyuncunun çok amatör bir penaltı yaptırdığını ifade eden taraftarlar maç sonunda da büyük üzüntü yaşadı.
LİSTENİN EN DİBİNDE YER ALDI!
Dün akşam Galatasaray'da anahtar pas ve şut istatistiğinde Mostafa Mohamed ilk sırada yer aldı. 4 kez kaleyi yoklayan Mostafa Mohamed, ilk yarıda kafayla gole yaklaşmıştı. ey
YEDLİN'İN PENALTISI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!
DeAndre Yedlin'in Kayserispor maçında yaptırdığı penaltı büyük tepki çekti. Bazı taraftarlar Yedlin'in voleybolcu gibi smaca çıktığını ifade ederken ABD'li sağ beki Eda Erdem ile kıyasladı.
Galatasaray, Yedlin'i yaz transfer döneminde göndermek istemiş fakat ABD'li oyuncu kulüp bulamamıştı.
GELDİĞİ ZAMAN ROSİER İLE KIYASLANMIŞTI!
Galatasaray'ın ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin, transfer olduğu dönem Beşiktaş'ın sağ beki Valentine Rosier ile kıyaslanmıştı.
Rosier ile fiziksel görünümüyle benzeyen Yedlin, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Ocak ayından beri yaptırdığı penaltılar, gördüğü kırmızı kartlarla ön plana çıkan Yedlin yine kötüler arasındaydı.
SACHA BOEY SAKATLANDI TEK ALTERNATİF...
Fransız sağ bek Sacha Boey'in sakatlanmasından sonra Fatih Terim, Yedlin'i oynatmak zorunda kaldı.
GÖZTEPE MAÇINDA ALPASLAN...
Yedlin'in peş peşe kötü performans göstermesinin ardından Göztepe karşılaşmasında Alpaslan Öztürk veya Aytaç Kara'nın sağ bekte görev alması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFERDEN VAZGEÇMİŞTİ...
Rosier'den önce Beşiktaş'ın gündemine gelen DeAndre Yedlin, daha önce Türkiye'ye gelecekti.
Beşiktaş ile anlaşma aşamasına gelen Yedlin, kulüplerin sorunu çözememesi nedeniyle siyah beyazlı formayı giyememişti.