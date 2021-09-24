Son dakika: Lider Beşiktaş zorlu Altay deplasmanında! İşte muhtemel 11...

Son dakika… Süper Lig'de 7. Haftanın açılış maçında Altay ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan tam 11 önemli oyuncu kadroda yer almadı. Beşiktaş'ta U19 takımından 3 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Zorlu maçı Fırat Aydınus yönetecek.

BEŞİKTAŞ'TA TAM 11 OYUNCU KADRODA YOK

Beşiktaş'ta Montero, Vida, Welinton, Necip, Mehmet Topal, Ghezzal, Batshuayi, N'Koudou, Alex Teixeira ve Larin sakatlıkları sebebiyle Valentin Rosier ise cezası nedeniyle Altay maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Ersin, Rıdvan, Serdar, N'Sakala, Atiba, Josef, Salih, Pjanic, Gökhan Töre, Kenan Karaman, Güven Yalçın

Beşiktaş'ın Altay maçı kadrosundaki 4 genç oyuncusu.

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Beşiktaş ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Altay (2B 7M), bu galibiyeti gol yemediği tek karşılaşmada deplasmanda aldı (Şubat 1998'de 1-0).

-Altay'a konuk olduğu son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen (4G 1B) ve son karşılaşmada gol yemeyen Beşiktaş (Kasım 2002'de 1-0), bu deplasmanda üst üste 2+ gole kapamayı en son Şubat 1980-Nisan 1985 arasında yapabildi (5 maç).

-Beşiktaş ile oynadığı son üç Süper Lig maçında gol atamayan Altay'ın, lig tarihinde rakibine karşı üst üste dört karşılaşmayı fileleri havalandıramadan geçtiği bir seri yok.