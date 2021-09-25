10 km’den az koşmak yasak

Berkan, Cicaldau ve Halil’in yokluğunda Kayseri’de 105.2 km koşu mesafesine düşen sarı-kırmızılı ekip Göztepe maçı ile birlikte vites yükseltmeyi planlıyor
Transfer döneminde gençleşen Galatasaray, Avrupa'da Lazio'yu 1-0 yenerken koşu mesafesinde 118 km'yi zorlamıştı. Alanyaspor maçında 114 km koşan sarıkırmızılılarda Berkan,Cicaldau ve Halil'inyokluğu Kayserideplasmanında hissedildi. 105.2 km ile Kayserispor'un gerisinde kalan Galatasaray'da 10 km koşu mesafesini geçen tek isim 11 km ile yeni transfer Assunçao oldu. Brezilyalı ön liberoyu takım içinde 9.8 kmile Yedlin takip ederken, Nelsson9.7 ve Alpaslan 9.4 km koştu.
CİCALDAU&HALİL 11'E DÖNÜYOR
Terim, sahada 90 dakika kalan oyuncularından koşu mesafesinde 10 km'nin altında kalmamalarını istedi. Yarın Göztepe maçına tempolu ve önde baskılı başlamayı planlayan Terim, galibiyetin şifresini hareketli oyun olarak görüyor. Koşu mesafesinde 13 km'yi zorlayanBerkan da ilk 11'e dönüyor. Gol bölgelerine sürpriz koşular yapan Cicaldau ise formasını temposuz oynayan Feghouli'den geri alacak. Forvette Mohamed'in yerine tercih edilecek Halil Dervişoğlu da hücum presi başlatan isim olacak.
NEREDESİNMARCAO!
Galatasaray'ın bu sezon ligde gol yemediği tek maç olan Giresun deplasmanında Marcao görev yapmıştı. Brezilyalı stoperin cezasında savunmada Luyindama, Nelsson ve Alpaslan şans bulurken sarı-kırmızılılar Marcao'nun yokluğunda 5 maçta kalesinde 9 gole engel olamadı. 25 yaşıındaki oyuncu Göztepe, Rize ve Konya maçları ile birlikte cezasını tamamlayacak ve 25 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde sahaya çıkabilecek.
OMAR'DAN MÜJDELI HABER
ABD'DE kök hücre nakli operasyonu geçiren Omar Elabdellaoui dün Florya'daydı. Norveçli oyuncunun operasyonunun başarılı geçtiği öğrenilirken, performans ekibiyle çalışma gerçekleştirdi.
BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
Ocak ayında takviye gelecek
Fatih Terim'in kadro istikrarını koruma düşüncesini çok doğru buluyorum. Yeni kurulan bir kadroda oyuncuların birbiriyle oynama alışkanlığı kazanması gerekir. Sık değişen kadro ritim ve uyum sorunu yarat-ı yor. G.Saray'ın doğru oyun modeli vedoğru kadrosu Lazio'yu yenen kadrodur. Ocak ayında yönetimin destek yapacağını duydum. Eğer bu takım Lazio maçında 118 km koşuyorsa demek ki fizik gücü ve koşu kalitesinde bir sorun yok. Her oyuncu, Berkan gibi 12 km'nin üzerinde koşamaz. Terim'in 10 km'yi sınır koyması birhedeftir. Altında kalanlar kadroda da olmayabilir. Ama bazen çok koşmayan oyuncu aklı ve tecrübesiyle eksiğini kapatabilir.