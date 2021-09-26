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Giriş Tarihi: 26.9.2021 13:26

Altay'da herkes golcü

DHA
Altay’da herkes golcü

Süper Lig'e 18 sene sonra dönüp ilk 7 maçta aldığı 5 galibiyetle sezonun flaş ekibi olan Altay'da geride kalan haftalarda 9 farklı futbolcu rakip fileleri toplam 14 kez sarsmayı başardı.

İzmir ekibinde Fildişi Sahilli santrfor Karamoko Bamba, attığı 4 golle takımın en skorer oyuncusu konumunda. Siyah-beyazlılarda Mısırlı santrfor Ahmed Rayan ve Hollandalı sağ kanat Kappel 2, Şilili 10 numara Cesar Pinares, Senegalli ön libero Khaly Thiam, Portekizli golcü Marco Paixao, Şilili sol kanat Martin Rodriguez, İsveçli stoper Eric Björkander ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano 1'er kez ağları havalandırdı.

Altay'da yerli oyuncular gol atma başarısı gösteremezken, skor yükünü yabancı futbolcular çekti. Siyah-beyazlılar attığı 14 golün 12'sini ayakla, 2'sini kafayla kaydetti. İzmir temsilcisinde Rayan, İttifak Holding Konyaspor deplasmanında, Björkander ise Çaykur Rizespor deplasmanında kafayla rakip fileleri sarstı. Atılan 14 golün 10'una Bamba (4), Rayan (2), Pinares, Rodriguez, Björkander ve Thaciano olmak üzere yeni transferler imza atarken, 4 gol daha önce de kadroda yer alan Kappel (2), Thiam ve Paixao'dan geldi. İlk 7 haftada sadece Göztepe maçında penaltı kazanan Altay'da Thaciano vuruşu gole çeviremedi.

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Altay'da herkes golcü
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