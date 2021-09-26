Elde kaldı 9 sağlam adam

Siyah-beyazlılarda eksik oyuncu sayısı an itibarıyla 14. İki kaleciden sadece birisinin görev yapacağı düşünüldüğünde teknik heyetin elinde sağlam olarak 9 futbolcu bulunuyor
Altay deplasmanına 11 eksikle giden Beşiktaş'ta kaybedilen üç puandan daha fazla Pjanic, Atiba ve Oğuzhan'ın sakatlıkları moralleri bozdu. Bu oyunculara ek olarakSalih Uçan'ın da dizine aldığı darbeyebağ olarak problem yaşadığıbelirtildi. Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Ajax'la Hollanda da karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda an itibarıyla eksik futbolcu sayısı 14...
BATSHUAYİ VE LARİN DÖNÜYOR Amsterdam'daki karşılaşmada Batshuayi ve Larin'in dönüşüne ise kesin gözüyle bakılıyor. Kartal'da en büyük sıkıntı savunma ve orta saha hattında olduğu için gözler stoperlerden birinden gelecek iyi haber ve Salih ve Oğuzhan'ın durumuna çevrildi. Kalecilerden birisinin görev yapacağı düşünüldüğünde elinde 9 tane sağlam adam kalan teknik direktörSergen Yalçın, 11'i kurmaktabüyük güçlük çekiyor.
SAKATLARIN DURUMU
BATSHUAYI: Adana Demirspor maçında dizi esnemişti. Güçlü kas yapısı sayesinde Ajax maçına dönüşü hızlandı. Salı günü sahada olacak.
GHEZZAL: Adale sakatlığı yaşayan 29 yaşındaki oyuncunun sıkıntısı devam ediyor. Hollanda'ya götürülüp götürülmeyeceği bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
NECİP: Darbeye bağlı problem yaşayan Necip Uysal, dün idmana çıktı ancak ağrı hissedince yarıda bıraktı. Tecrübeli futbolcu Ajax maçında takımdaki yerini alamayacak.
LARIN: Kanadalı forvetin hızla iyileştiği ve Şampiyonlar Ligi'nde 11'de yerini alacağı kaydedildi.
OĞUZHAN: Sağ arka adalesinden sakatlandı. Forma giyme ihtimali yüksek.
PJANIC: Boşnak yıldız, uyluk arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacak.
ATİBA: Uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem var. Ajax ve Sivas maçlarında olmayacak.
VIDA: Taban sakatlığı yaşayan Hırvat stoperin oynama ihtimali %1 bile değil.
WELINTON: Brezilyalı stoperin yaşadığı sıkıntının birkaç gün içerisinde geçeceği belirtildi. Ancak Ajax maçında yer alma ihtimali çok düşük.
MONTERO: KOVİD-19'a yakalan İspanyol stoper, kesin olarak kadroda yer alamayacak.
MEHMET TOPAL: Milli ara sonrası dönecek. Hollanda'ya gidecek kafilede olmayacak.
N'KOUDOU: Sakatlık sürecinin daha kısa olması bekleniyordu. Ajax maçına da yetişmiyor.
ALEX TEIXEIRA: Çalışmalara başladı ancak çok fazla eksiği bulunuyor.
KENAN KARAMAN: Sol el 2. parmağında kırık tespit edildi. Alçıyla oynayabilecek.
MONTERO KOVİD-19
BEŞIKTAŞ'TA Montero'nun Altay maçında solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle oynayamadığı açıklanmıştı. Ancak İspanyol yıldızın Koronavirüs'e yakalandığı ortaya çıktı. Montero'yaAltay karşılaşması öncesinde yapılanKovid-19 testinin negatif çıktığı,kampta semptomlar göstermesi sonucuİstanbul'a nakledildiği belirtildi. İstanbul'da yapılan 2. testin pozitif olması nedeniyle 22 yaşındaki futbolcunun izolasyona alındığı duyuruldu.