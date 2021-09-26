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Giriş Tarihi: 26.9.2021

Zeminleri problemli

Zeminleri problemli

Vodafone Park’ta yazın yenilenen çimler sezona yetiştirilemezken, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde de aynı sıkıntının yaşandığı ortaya çıktı

Beşiktaş'ta üst üste gelen sakatlıklar sonrası Vodafone Park'ın zemini sorgulanırken yönetimle çim firması arasında toplantılar devam ediyor. Firmanın zemini milli arada düzelteceğini taahhüt ettiği belirtildi. Çok sayıda sakatlığın tek sebebi zemin olarak görülmüyor ancak Beşiktaş'ın sadece stadında değil tesislerinde de aynı problem yaşanıyor. Siyahbeyazlıların antrenmanlarını yaptığı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışma sahalarında yeterli düzeyde bir zemin olmadığı, bu konuda da şikâyetlerin bulunduğu ifade edildi. Yönetimin teknik heyetle bir araya gelerek son durumu değerlendireceği ve sakatlıklara yönelik bilimsel çalışma yapılacağı kaydedildi.

SON KARTAL HAYRULLAH
BEŞİKTAŞ, U19 takımı için Yukatel Kayserispor'un 20 Haziran 2003 doğumlu oyuncusu Hayrullah Erkip'i kadrosuna kattı. Hayrullah, Doğan Alemdar (Rennes) ve Emre Demir'den sonra (Barcelona), sarı kırmızılıların altyapısından yetişip başka takıma giden üçüncü futbolcu oldu.

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Zeminleri problemli
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