Zeminleri problemli

Beşiktaş'ta üst üste gelen sakatlıklar sonrası Vodafone Park'ın zemini sorgulanırken yönetimle çim firması arasında toplantılar devam ediyor. Firmanınzemini milli arada düzelteceğinitaahhüt ettiği belirtildi. Çok sayıda sakatlığın tek sebebi zemin olarak görülmüyor ancak Beşiktaş'ın sadece stadında değil tesislerinde de aynı problem yaşanıyor. Siyahbeyazlılarınantrenmanlarınıyaptığı Ümraniye NevzatDemir Tesisleri'ndeki çalışmasahalarında yeterli düzeydebir zemin olmadığı, bu konudada şikâyetlerin bulunduğuifade edildi. Yönetimin teknik heyetle bir araya gelerek son durumu değerlendireceği ve sakatlıklara yönelik bilimsel çalışma yapılacağı kaydedildi.
SON KARTAL HAYRULLAH
BEŞİKTAŞ, U19 takımı için Yukatel Kayserispor'un 20 Haziran 2003doğumlu oyuncusu Hayrullah Erkip'ikadrosuna kattı. Hayrullah, Doğan Alemdar (Rennes) ve Emre Demir'den sonra (Barcelona), sarı kırmızılıların altyapısından yetişip başka takıma giden üçüncü futbolcu oldu.