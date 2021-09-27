Almanya seçimleri kim kazandı, yeni başbakan kim oldu? Almanya seçim sonuçları belli oldu mu, dün seçimleri kim kazandı?

Mevcut Başbakan Angela Merkel'in 16 yıllık başbakanlık görevini sonlandıracak seçimde Türk kökenli adaylar da bulunuyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD), seçimde en çok Türk kökenli milletvekili adayı gösteren parti oldu. Toplam 14 Türk kökenli SPD'li aday, bugün rakiplerine karşı yarışıyor. Türk kökenli adayın en fazla bulunduğu ikinci parti olan Sol Parti'nin ise 12 Türk adayı bulunurken, Yeşiller Partisi'nden Türk kökenli 5 aday, Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nde (CDU) ise 3 Türk kökenli aday seçimde mücadele ediyor.

ALMANYA'DA SANDIKLAR AÇILDI

47 parti ve 6 bin 211 adayın yarıştığı seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların 25,9'unu alarak, oyların yüzde 24,1'ini alan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile aradaki farkı yüzde 1,8'e yükseltti.

Seçime katılan Yeşiller (Die Grünen) oyların yüzde 14,7'sini, Liberal Parti (FDP) oyların yüzde 11,5'ini, Almanya için Alternatif Partisi (AfD) oyların yüzde 10,4'ünü ve Sol Parti (Die Linke) oyların yüzde 5'ini aldı.