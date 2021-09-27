e-Okul alan ve dal seçimi sonuçları sorgulama ekranı: Lise alan ve dal seçimi sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

E Okul sistemi üzerinden yapılan alan seçimi işlemlerinin sonuçları merakla bekleniyordu. Öğrenciler; Okul Başarı Puanı yani OBP ve tercih sıraları dikkate alınarak öncelikli olarak kendi okulu içindeki alanlara yerleştirildi. Bu noktada meslek lisesi alan seçimi sonuçları açıklandı mı? Soruları yanıt arıyor. İşte e-Okul öğrenci giriş ile lise alan seçimi sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...
Anadolu Meslek Lisesi, alan seçimi yerleştirme sonuçları e-Okul üzerinden öğrenilebiliyor. Yerleştirme sonuçlarınızı e-Okul üzerinden T.C kimlik numaranız ve şifreleriniz ile sorgulayabilirsiniz.
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