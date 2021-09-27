Giriş Tarihi: 27.9.2021 08:35 Son Güncelleme: 27.9.2021 08:35

e-Okul alan ve dal seçimi sonuçları sorgulama ekranı: Lise alan ve dal seçimi sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

Meslek liselerinde daha önce 10'uncu sınıfta yapılan alan ve dal seçim sonuçları için sorgulamalar e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) aracılığı ile yapılıyor. Bu sene 26 Eylül tarihinde sonuçların erişime açılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda “2021 Meslek lisesi alan ve dal seçimi sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte e-Okul VBS öğrenci girişi ile alan ve dal seçim sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...