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Giriş Tarihi: 27.9.2021 08:35 Son Güncelleme: 27.9.2021 08:35

e-Okul alan ve dal seçimi sonuçları sorgulama ekranı: Lise alan ve dal seçimi sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

e-Okul alan ve dal seçimi sonuçları sorgulama ekranı: Lise alan ve dal seçimi sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

Meslek liselerinde daha önce 10'uncu sınıfta yapılan alan ve dal seçim sonuçları için sorgulamalar e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) aracılığı ile yapılıyor. Bu sene 26 Eylül tarihinde sonuçların erişime açılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda “2021 Meslek lisesi alan ve dal seçimi sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte e-Okul VBS öğrenci girişi ile alan ve dal seçim sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

E Okul sistemi üzerinden yapılan alan seçimi işlemlerinin sonuçları merakla bekleniyordu. Öğrenciler; Okul Başarı Puanı yani OBP ve tercih sıraları dikkate alınarak öncelikli olarak kendi okulu içindeki alanlara yerleştirildi. Bu noktada meslek lisesi alan seçimi sonuçları açıklandı mı? Soruları yanıt arıyor. İşte e-Okul öğrenci giriş ile lise alan seçimi sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

Alan seçimi sonuçları açıklandı mı? e-Okul öğrenci giriş ile lise alan seçimi sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Anadolu Meslek Lisesi, alan seçimi yerleştirme sonuçları e-Okul üzerinden öğrenilebiliyor. Yerleştirme sonuçlarınızı e-Okul üzerinden T.C kimlik numaranız ve şifreleriniz ile sorgulayabilirsiniz.

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e-Okul alan ve dal seçimi sonuçları sorgulama ekranı: Lise alan ve dal seçimi sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?
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