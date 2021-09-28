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Giriş Tarihi: 28.9.2021 18:54

ATV yayın akışı listesi 28 Eylül 2021: ATV'de bugün neler var ve EDHO yayınlanacak mı?

ATV yayın akışı listesi 28 Eylül 2021: ATV’de bugün neler var ve EDHO yayınlanacak mı?

ATV yayın akışı programı, televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Bilindiği gibi, kanalların yayın akışı her gün farklılık gösteriyor. Salı günü ile beraber EDHO bugün var mı sorusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, bugün ATV'de neler var ve hangi dizi, programlar yayınlanacak? İşte, ATV yayın akışı listesi 28 Eylül bugün...

Ekranların en çok sevilen kanalı olan ATV'nin 28 Eylül 2021 Salı gününe ilişkin yayın akışı programı belli oldu. Salı günü ile beraber Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, EDHO bugün var mı? ATV'de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, ATV yayın akışı listesi 28 Eylül bugün...

ATV YAYIN AKIŞI 28 EYLÜL 2021

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 20 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Baba Parası TV'de ilk - Yerli Sinema

22: 15 Ocean's 8 - Yabancı Sinema

00: 25 Kardeşlerim 21.Bölüm

03: 40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05: 55 Akıncı

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ATV yayın akışı listesi 28 Eylül 2021: ATV'de bugün neler var ve EDHO yayınlanacak mı?
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