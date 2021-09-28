ATV yayın akışı listesi 28 Eylül 2021: ATV’de bugün neler var ve EDHO yayınlanacak mı?

Ekranların en çok sevilen kanalı olan ATV'nin 28 Eylül 2021 Salı gününe ilişkin yayın akışı programı belli oldu. Salı günü ile beraber Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, EDHO bugün var mı? ATV'de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, ATV yayın akışı listesi 28 Eylül bugün...