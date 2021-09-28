Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran sonuçlar! Mohamed Salah...

MOHAMED SALAH İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Öte yandan, turnuvada toplam 31 kez ağları sarsan Mısırlı yıldız Salah, Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan Afrikalı oyuncular sıralamasında ikinci sıradaki Kamerunlu Samuel Eto'o'yu (30) geçti. Sıralamanın zirvesinde ise bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli eski oyuncu Didier Drogba (44) yer alıyor.