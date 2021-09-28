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Giriş Tarihi: 29.9.2021 00:42 Son Güncelleme: 29.9.2021 00:49

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran sonuçlar! Mohamed Salah...

DHA
Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran sonuçlar! Mohamed Salah...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 8 mücadele oynandı. Temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax'a 2-0 mağlup oldu. Ajax bu sonuçla puanını 6'ya çıkarırken Beşiktaş grubuna puansız devam ediyor. Gecenin maçında PSG, Manchester City'i 2-0 yendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin A, B, C ve D gruplarında ikinci hafta maçları tamamlandı. Günün öne çıkan A Grubu maçında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği geçen yılın finalisti Manchester City'yi 2-0 yendi.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri, 8. dakikada Idrissa Gueye ve 74. dakikada mücadeleye ilk 11'de başlayan Arjantinli yıldız Lionel Messi kaydetti. Arjantinli oyuncu, PSG formasıyla ilk golüne bu maçta imza attı.

B Grubu'nda Liverpool, deplasmanda Porto'yu 18 ve 60. dakikalarda Muhammed Salah, 45. dakikada Sadio Mane, 77 ve 83. dakikalarda Roberto Firmino'nun ağları sarsmasıyla 5-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın tek golünü, 75. dakikada Mehdi Taremi attı.

MOHAMED SALAH İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Öte yandan, turnuvada toplam 31 kez ağları sarsan Mısırlı yıldız Salah, Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan Afrikalı oyuncular sıralamasında ikinci sıradaki Kamerunlu Samuel Eto'o'yu (30) geçti. Sıralamanın zirvesinde ise bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli eski oyuncu Didier Drogba (44) yer alıyor.

Grubun diğer mücadelesinde ise Milan, konuk ettiği Atletico Madrid'e 2-1 mağlup oldu. İtalya temsilcisinin golü, 20. dakikada Rafael Leao'dan, İspanya ekibinin golleri ise 84. dakikada Antoine Griezmann ve 90+7. dakikada penaltıdan Luis Suarez'den geldi. Ev sahibi ekipte Franck Kessie, ikinci sarının ardından gördüğü kırmızı kartla 30. dakikada takımını sahada 10 kişi bıraktı.

SHERİFF'TEN TARİHİ ZAFER

Real Madrid, konuk ettiği Sheriff'e 2-1 mağlup oldu. Moldova temsilcisinin gollerini 25. dakikada Jasurbek Yakhshiboev ve 90. dakikada Sebastien Thill kaydederken, Real Madrid'in tek golünü ise 65. dakikada penaltıdan Karim Benzema attı.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan ve ilk deplasman gollerini bu maçta atan Sheriff, iki maç sonunda topladığı 6 puanla grupta lider konumda bulunuyor. Moldova ekibi, ilk maçında Shakhtar Donetsk'i 2-0'la geçmişti.

Real Madrid'de ise Benzema, 17 Şampiyonlar Ligi turnuvasında ağları sarsan ilk oyuncu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçlar sonunda alınan sonuçlar şu şekilde:

- A Grubu
Paris Saint-Germain - Manchester City: 2-0
Leipzig - Club Brugge: 1-2

- B Grubu
Porto - Liverpool: 1-5
Milan - Atletico Madrid: 1-2

-C Grubu
Ajax - Beşiktaş: 2-0
Borussia Dortmund - Sporting Lizbon: 1-0

- D Grubu
Shakhtar Donetsk - Inter: 0-0
Real Madrid - Sheriff: 1-2

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Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran sonuçlar! Mohamed Salah...
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