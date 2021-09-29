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Giriş Tarihi: 29.9.2021 17:04 Son Güncelleme: 29.9.2021 17:04

Bayern Münih Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Bayern Münih Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi’nin şampiyon adaylarından Bayern Münih bu akşam Allianz Arena’da Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i ağırlayacak. Bayern Münih grupta 3 puanla 1’inci sırada yer alırken, konuk ekip Dinamo Kiev 1 puanla 3’üncü sırada bulunuyor. Alman takımının Ukrayna ekibi ile mücadelesi, Bayern Münih Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularıyla inceleniyor. Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? İşte merak edilenler.

Şampiyonlar Ligi'nde son üç sezonu en fazla galibiyet alan takım unvanıyla kapatan Bayern Münih ile yeni transferleriyle gündeme gelen Dinamo Kiev bu akşam mücadele için sahaya iniyor. İki takımın mücadelesini canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, Bayern Münih Dinamo Kiev maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak diye araştırıyor. Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda ve şifresiz mi soruları da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte maç saati ve kanalı!

BAYERN MÜNİH DİNAMO KİEV MAÇI MUHTEMEL 11'LER

BAYERN MUNİH: Neuer, Sule, Hernández, Upamecano, Goretzka, Kimmich, Pavard, Davies, Sané, Müller, Lewandowski

DINAMO KIEV: Bushcan, Tymchyk, Kedziora, Shabanov, Mykolenko, Andriyevskyi, Shepelev, Garmash, Tsygankov, Verbic, Supryaga

SAKATLIKLAR SÜRÜYOR

Ev sahibi Bayern Münih'te karşılaşma öncesi Ulreich ve Coman'ın sakatlıkları devam ediyor. Tolisso'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Dinamo Kiev ise Besedin, Popov, Ramírez, Buyalskyi ve Ibrahim Kargbo Jr. sakatlıkları sebebiyle takımlarını yalnız bırakacaklar.

BAYERN MÜNİH DİNAMO KİEV ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayern Münih Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçı saat 22:00'da başlayacak.

BAYERN MÜNİH DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Mücadele EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. Dijital platform üzerinden maçı canlı olarak takip edebilmek için üye girişi gerekiyor.

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Bayern Münih Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?
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