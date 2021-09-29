Bayern Münih Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde son üç sezonu en fazla galibiyet alan takım unvanıyla kapatan Bayern Münih ile yeni transferleriyle gündeme gelen Dinamo Kiev bu akşam mücadele için sahaya iniyor. İki takımın mücadelesini canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, Bayern Münih Dinamo Kiev maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak diye araştırıyor. Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda ve şifresiz mi soruları da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte maç saati ve kanalı!

BAYERN MÜNİH DİNAMO KİEV MAÇI MUHTEMEL 11'LER

BAYERN MUNİH: Neuer, Sule, Hernández, Upamecano, Goretzka, Kimmich, Pavard, Davies, Sané, Müller, Lewandowski

DINAMO KIEV: Bushcan, Tymchyk, Kedziora, Shabanov, Mykolenko, Andriyevskyi, Shepelev, Garmash, Tsygankov, Verbic, Supryaga