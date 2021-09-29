Bayern Münih Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde son üç sezonu en fazla galibiyet alan takım unvanıyla kapatan Bayern Münih ile yeni transferleriyle gündeme gelen Dinamo Kiev bu akşam mücadele için sahaya iniyor. İki takımın mücadelesini canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, Bayern Münih Dinamo Kiev maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak diye araştırıyor. Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda ve şifresiz mi soruları da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte maç saati ve kanalı!
BAYERN MÜNİH DİNAMO KİEV MAÇI MUHTEMEL 11'LER
BAYERN MUNİH: Neuer, Sule, Hernández, Upamecano, Goretzka, Kimmich, Pavard, Davies, Sané, Müller, Lewandowski
DINAMO KIEV: Bushcan, Tymchyk, Kedziora, Shabanov, Mykolenko, Andriyevskyi, Shepelev, Garmash, Tsygankov, Verbic, Supryaga
SAKATLIKLAR SÜRÜYOR
Ev sahibi Bayern Münih'te karşılaşma öncesi Ulreich ve Coman'ın sakatlıkları devam ediyor. Tolisso'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
Dinamo Kiev ise Besedin, Popov, Ramírez, Buyalskyi ve Ibrahim Kargbo Jr. sakatlıkları sebebiyle takımlarını yalnız bırakacaklar.
BAYERN MÜNİH DİNAMO KİEV ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Bayern Münih Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçı saat 22:00'da başlayacak.
BAYERN MÜNİH DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Mücadele EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. Dijital platform üzerinden maçı canlı olarak takip edebilmek için üye girişi gerekiyor.