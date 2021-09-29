Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Manchester United'ı 90+5'te zafere taşıdı...
Giriş Tarihi: 29.9.2021 23:52 Son Güncelleme: 30.9.2021 00:16

Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Manchester United'ı 90+5'te zafere taşıdı...

Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Manchester United’ı 90+5’te zafere taşıdı...

Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. maçında Manchester United, sahasında 90+5'te Cristiano Ronaldo'nun attığı golle Villarreal'i 2-1 mağlup etti. Kırmızı Şeytanlar'da maça ilk 11'de başlayan Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihinde 178. maçına çıkarak turnuva tarihinin en çok forma giyen futbolcusu oldu.

Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. maçında Manchester United, Villarreal'i konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip, 90+5'te Cristiano Ronaldo'nun attığı golle 2-1 kazandı. Konuk ekip, 53'te Paco Alcacer ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ise 60'ta Alex Telles'in golüyle eşitliği sağladı.

Son dakikaya kadar pes etmeyen Kırmızı Şeytanlar, 90+5'te Cristiano Ronaldo'nun golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Manchester United 3 puanla grubun 3. sırasında yer alırken Villarreal ise 1 puanla grubun son sırasında bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 178. maçına çıkan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, rekorlarına bir yenisini ekledi.

TARİHE GEÇTİ!

36 yaşındaki Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 177 maça çıkan İspanyol kaleci Iker Casillas'ı geride bırakarak Devler Ligi tarihinde en çok maça çıkan oyuncu oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ONDAN SORULUR!

Portekizli yıldız, ayrıca 136 golle ve 48 asistle iki alanda da turnuvanın en başarılı oyuncusu konumunda.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçen Aziz Sancar'ın ilk sorusu bakın ne oldu
İŞKUR en az 5 bin TL maaşlı ilkokul mezunu KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor: Ortaokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları
Cristiano Ronaldo kariyer planını belirledi! Futbolu bıraktıktan sonra sürpriz karar…
Son dakika: Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdü! Milan-Atletico Madrid maçında şok görüntü
Son dakika: Beşiktaş maçı sonrası usta yorumcudan dikkat çeken sözler! 'Kedinin fareyle oynadığı gibi...'
SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı ve yüz yüze eğitim Ekim ayında bitecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son noktayı koydu!
Hazal Kaya itiraflarıyla gündem oldu! ‘Şeker hastasıyım ama…’
Son dakika haberi: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü yüz yüze eğitim için kritik rakamı paylaştı! Yüzde 92'nin üzerine çıktı
Son Dakika Masterchef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Manchester United'ı 90+5'te zafere taşıdı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA