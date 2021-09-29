Kuruluş Osman bu akşam var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı? ATV Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?

Çarşamba akşamlarının reytingleri alt üst eden dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi için heyecan dorukta! ATV ekranlarında yayınlanan dizinin sezon finalinde yaşananlar, izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Ekim ayı yaklaşılırken Kuruluş Osman ne zaman başlıyor sorusu da sık sık araştırılmaya başlandı.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?

Hafta ortasının gelişi ile beraber Kuruluş Osman bu akşam var mı konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi belli oldu. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı?

İşte, Kuruluş Osman'ın yeni bölüm tarihi;