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Giriş Tarihi: 29.9.2021 18:17

Kuruluş Osman bu akşam var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı? ATV Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?

Kuruluş Osman bu akşam var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı? ATV Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Çarşamba akşamının gelmesi ile beraber Kuruluş Osman bu akşam var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi, dizinin sezon finali herkesi ekranları başına kilitlemişti. Edinilen bilgiye göre, Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kuruluş Osman bugün var mı? İşte, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi

Çarşamba akşamlarının reytingleri alt üst eden dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi için heyecan dorukta! ATV ekranlarında yayınlanan dizinin sezon finalinde yaşananlar, izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Ekim ayı yaklaşılırken Kuruluş Osman ne zaman başlıyor sorusu da sık sık araştırılmaya başlandı.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?

Hafta ortasının gelişi ile beraber Kuruluş Osman bu akşam var mı konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi belli oldu. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı?

İşte, Kuruluş Osman'ın yeni bölüm tarihi;

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM MI?

ATV ekranlarında 29 Eylül Çarşamba akşamı 20:00'de Venom: Zehirli Öfke filmi ekrana gelecek.

29 EYLÜL ATV KANAL YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 ATV gün Ortası
  • 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • 16:20 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Venom: Zehirli Öfke
  • 22:00 Tarzan Efsanesi

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi girmeye hazırlanan atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın üçüncü sezonu 6 Ekim Çarşamba akşamı başlıyor.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, büyük ilgi gören ilk tanıtımı ile yeni sezonda çok farklı bir 'Kuruluş Osman'ın ekranda olacağının mesajını verdi.

Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yayın tarihi belli oldu

KADROYA 16 YENİ OYUNCU KATILDI

6 Ekim Çarşamba akşamı yeni hikayesi ve birbirinden iddialı isimlerin katıldığı güçlü oyuncu kadrosuyla üçüncü sezonuna başlayacak 'Kuruluş Osman'da Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Eser ve Ali Karaağaç sürpriz karakterleriyle seyirci karşısına çıkacak.

YENİ SEZON EZBER BOZACAK

'Kuruluş Osman' dizisi yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin yeni sezonu ile ilgili yaptığı açıklamada yeni hikayeler, karakterler ve kurulan dünyayla üçüncü sezonda dizinin hikayesinin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini izleyiciye müjdelemişti.

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