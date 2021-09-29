Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Payet ve Cengiz’e dikkat! Topu vermiyor, çalım yemiyor
Giriş Tarihi: 29.9.2021

Payet ve Cengiz’e dikkat! Topu vermiyor, çalım yemiyor

UĞUR ÇEM
Payet ve Cengiz’e dikkat! Topu vermiyor, çalım yemiyor
MARSİLYA, bu sezon kadrosunda yapılanmaya giderek 60 milyon Euro harcayıp yeni bir takım oluşturdu. Jorge Sampaoli'nin çalıştırdığı Fransız temsilcisi bu sezon genç isimlere yatırım yaparken, transfer ettiği futbolcuların yaş ortalaması 22 olarak dikkat çekti. SABAH Spor olarak analiz ettiğimiz Marsilya'nın dikkat çeken yanları:
LİGDE 14 puanla 3. sırada yer alan Marsilya'nın en tehlikeli oyuncusu Dimitri Payet olarak göze çarpıyor.
6 maçta 5 gole imzasını atan 34 yaşındaki tecrübeli yıldızın yanı sıra milli oyuncumuz Cengiz Ünder de 4 golle Marsilya'nın skor yükünü çekti.
ÖZELLİKLE ilk yarının son 15 dakikasında 5 gol bulan Marsilya, 60-75 arasında da 4 gol atarak bu aralıklarda patlayıcı gücünü ortaya çıkardı.
FRANSA Ligi'nde en az gol yiyen üçüncü takım olan (8) Marsilya, en çok golü (2) ise 45-60. dakikalar arasında ağlarında gördü.
TOPU tutmayı seven Sampaoli'nin takımı, sahip olma konusunda %58.7 ile ligin en iyi ikinci takımı durumunda. Fransızlar, maç başına en çok şut çeken (14.1) takım olurken, yüzde 88.6 pas başarı oranıyla da ligin en iyi ikincisi olarak dikkat çekti.
MARSİLYA çalım yememe konusunda da çok iyi durumda. Oyuncularının toplamda 54 çalım yediği mavi-beyazlı takım, bu alanda liginin en iyi ekibi oldu.

MARSİLYA DEPLASMANINA RACZKOWSKI ATANDI
G.SARAY'IN Marsilya mücadelesini Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Velodrome Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta Polonyalı hakemin yardımcıları ise Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik olacak. 38 yaşındaki orta hakem, daha önce 2016-17'de F.Bahçe'nin Avrupa Ligi son 32 turunda Krasnodar ile 1-1 berabere kaldığı maçı, geçen sezon Sivasspor'un Avrupa Ligi'nde 5-3 kaybettiği Villarreal mücadelesini ve A Milli Takımımız'ın 2018-19'da Uluslar Ligi'nde 2-0 kaybettiği Rusya karşılaşmalarını yöneten isimdi.

FATİH TERİM 19.00'DA BASININ KARŞISINDA
SARI-KIRMIZILILAR Marsilya maçı için bugün 11.00'de Fransa'ya hareket ediyor. TSİ 19.00'da teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncu basının karşısına geçerken, G.Saray'ın son idmanı ise TSİ 19.30'da Velodrome Stadyumu'nda olacak. Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli ise TSİ 15.00'te soruları yanıtlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçen Aziz Sancar bakın ne sordu!
SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son noktayı koydu!
Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo kariyer planını belirledi! Futbolu bıraktıktan sonra sürpriz karar…
Alçaklığın ödülü! Türkiye'nin yerli ve milli projelerini bakın ne karşılığında satmış...
İŞKUR en az 5 bin TL maaşlı ilkokul mezunu KPSS şartsız personel ve memur alımı: İlkokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 27 Eylül 2021
Son Dakika Masterchef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?
Biontech mi Sinovac mı? İki aşının karşılaştırmalı araştırma sonuçları açıklandı
Son dakika haberi | 28 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu
Fransız hakemden skandal karar! Beşiktaş yedek kulübesi çılgına döndü...
ARKADAŞINA GÖNDER
Payet ve Cengiz’e dikkat! Topu vermiyor, çalım yemiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA