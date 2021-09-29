Payet ve Cengiz’e dikkat! Topu vermiyor, çalım yemiyor

MARSİLYA, bu sezon kadrosunda yapılanmaya giderek 60 milyon Euro harcayıp yeni bir takım oluşturdu. Jorge Sampaoli'ninçalıştırdığı Fransız temsilcisi bu sezon gençisimlere yatırım yaparken, transfer ettiği futbolcuların yaş ortalaması 22 olarak dikkat çekti. SABAH Spor olarak analiz ettiğimiz Marsilya'nın dikkat çeken yanları:
LİGDE 14 puanla 3. sırada yer alan Marsilya'nın en tehlikeli oyuncusu Dimitri Payet olarak göze çarpıyor.
6 maçta 5 gole imzasını atan 34 yaşındaki tecrübeli yıldızın yanı sıra milli oyuncumuz Cengiz Ünder de 4golle Marsilya'nın skor yükünü çekti.
ÖZELLİKLE ilk yarının son 15 dakikasında 5 gol bulan Marsilya, 60-75 arasında da 4 gol atarak buaralıklarda patlayıcı gücünü ortaya çıkardı.
FRANSA Ligi'nde en az gol yiyen üçüncü takım olan (8) Marsilya, en çok golü (2) ise 45-60. dakikalar arasında ağlarında gördü.
TOPU tutmayı seven Sampaoli'nin takımı, sahip olma konusunda %58.7 ile ligin en iyi ikinci takımı durumunda. Fransızlar, maç başına en çok şut çeken(14.1) takım olurken, yüzde 88.6 pas başarı oranıyla da ligin en iyi ikincisi olarak dikkat çekti.
MARSİLYA çalım yememe konusunda da çok iyi durumda. Oyuncularının toplamda 54 çalım yediği mavi-beyazlı takım, bu alanda liginin en iyi ekibi oldu.
MARSİLYA DEPLASMANINA RACZKOWSKI ATANDI
G.SARAY'IN Marsilya mücadelesini Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Velodrome Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta Polonyalı hakemin yardımcıları ise Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik olacak. 38 yaşındaki orta hakem, daha önce 2016-17'de F.Bahçe'nin Avrupa Ligison 32 turunda Krasnodar ile 1-1 berabere kaldığı maçı, geçen sezon Sivasspor'un Avrupa Ligi'nde 5-3 kaybettiği Villarrealmücadelesini ve A Milli Takımımız'ın 2018-19'da UluslarLigi'nde 2-0 kaybettiği Rusya karşılaşmalarını yöneten isimdi.
FATİH TERİM 19.00'DA BASININ KARŞISINDA
SARI-KIRMIZILILAR Marsilya maçı için bugün 11.00'de Fransa'ya hareket ediyor. TSİ 19.00'da teknik direktörFatih Terim ve bir oyuncu basının karşısına geçerken, G.Saray'ın son idmanı ise TSİ 19.30'da VelodromeStadyumu'nda olacak. Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli ise TSİ 15.00'te soruları yanıtlayacak.