Tecavüzle suçlanan futbolcu Benjamin Mendy, FIFA 22’den çıkarıldı

Eurogamer'ın haberine göre Benjamin Mendy, 1 Ekim'de piyasaya sürülecek olan yeni FIFA oyununda da yer almayacak. EA, Eurogamer'a yaptığı açıklamada, "Benjamin Mendy, hem hem Manchester City'nin hem de Fransa milli takımının kadrosundan çıkarıldığı için FIFA 22'de de ilgili kadrolarda yer almayacak. FIFA Ultimate Team paketlerinde ve Ultimate Draft'ta yer alması askıya alındı" dedi.
Benjamin Mendy, dört tecavüz ve bir cinsel saldırı suçuyla suçlanıyor. Bu suçları ise Ekim 2020 ve Ağustos 2021 tarihleri arasında Cheshire'deki evinde gerçekleştirdiği belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan Mendy halen göz altında tutuluyor. Mendy'nin daha önce herhangi bir ev partisi düzenlememesi yönündeki kefalet şartlarını çiğnediği için kefalet başvurusu da reddedildi.
Daha önce Marco van Basten de FIFA 20'de çıkarılmış, ancak FIFA 21'de geri dönmüştü. Eğer Benjamin Mendy, mahkeme tarafından suçsuz bulunursa FIFA 22'ye sonradan eklenebilir veya bir sonraki oyunda geri dönebilir.