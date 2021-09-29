Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tecavüzle suçlanan futbolcu Benjamin Mendy, FIFA 22'den çıkarıldı
Giriş Tarihi: 29.9.2021 15:32

Tecavüzle suçlanan futbolcu Benjamin Mendy, FIFA 22'den çıkarıldı

Tecavüzle suçlanan futbolcu Benjamin Mendy, FIFA 22’den çıkarıldı

Manchester City'de forma giyen Benjamin Mendy, 5 ayrı suçtan dolayı yargılanıyordu. EA (Electronic Arts) Fransız futbolcunun FIFA 22'de yer almadığını ve çıkarıldığını açıkladı.

Eurogamer'ın haberine göre Benjamin Mendy, 1 Ekim'de piyasaya sürülecek olan yeni FIFA oyununda da yer almayacak. EA, Eurogamer'a yaptığı açıklamada, "Benjamin Mendy, hem hem Manchester City'nin hem de Fransa milli takımının kadrosundan çıkarıldığı için FIFA 22'de de ilgili kadrolarda yer almayacak. FIFA Ultimate Team paketlerinde ve Ultimate Draft'ta yer alması askıya alındı" dedi.

Benjamin Mendy, dört tecavüz ve bir cinsel saldırı suçuyla suçlanıyor. Bu suçları ise Ekim 2020 ve Ağustos 2021 tarihleri arasında Cheshire'deki evinde gerçekleştirdiği belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan Mendy halen göz altında tutuluyor. Mendy'nin daha önce herhangi bir ev partisi düzenlememesi yönündeki kefalet şartlarını çiğnediği için kefalet başvurusu da reddedildi.

Daha önce Marco van Basten de FIFA 20'de çıkarılmış, ancak FIFA 21'de geri dönmüştü. Eğer Benjamin Mendy, mahkeme tarafından suçsuz bulunursa FIFA 22'ye sonradan eklenebilir veya bir sonraki oyunda geri dönebilir.


EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçen Aziz Sancar'ın ilk sorusu bakın ne oldu
Son dakika: Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdü! Milan-Atletico Madrid maçında şok görüntü
İŞKUR en az 5 bin TL maaşlı ilkokul mezunu KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor: Ortaokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları
Son dakika: Beşiktaş maçı sonrası usta yorumcudan dikkat çeken sözler! 'Kedinin fareyle oynadığı gibi...'
Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo kariyer planını belirledi! Futbolu bıraktıktan sonra sürpriz karar…
SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son noktayı koydu!
Son Dakika Masterchef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Her ilde devreye alınacak: İşte yeni düzenlemenin detayları...
Son dakika haberi: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü yüz yüze eğitim için kritik rakamı paylaştı! Yüzde 92'nin üzerine çıktı
Alçaklığın ödülü! Türkiye'nin yerli ve milli projelerini bakın ne karşılığında satmış...
ARKADAŞINA GÖNDER
Tecavüzle suçlanan futbolcu Benjamin Mendy, FIFA 22'den çıkarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA