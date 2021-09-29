Tecavüzle suçlanan futbolcu Benjamin Mendy, FIFA 22’den çıkarıldı

Benjamin Mendy, dört tecavüz ve bir cinsel saldırı suçuyla suçlanıyor. Bu suçları ise Ekim 2020 ve Ağustos 2021 tarihleri arasında Cheshire'deki evinde gerçekleştirdiği belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan Mendy halen göz altında tutuluyor. Mendy'nin daha önce herhangi bir ev partisi düzenlememesi yönündeki kefalet şartlarını çiğnediği için kefalet başvurusu da reddedildi.