3600 EK GÖSTERGE SON DURUM!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir. Bu sözümüzü de yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımız çalışıyorlar." dedi.

Bakan Soylu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Mesela bugün Sayın Kılıçdaroğlu birtakım ifadeler kullanmış. Polisimizin 3600 meselesi üzerinden güya eleştiri yapacak. Doğrudur. 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir. Bu sözümüzü de yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ancak lafa burada girip, son yıllardaki başarılarıyla huzurumuzu, güvenimizi en üst seviyeye çıkartan Türk polis teşkilatını siyasetin içine çekmek, onu siyasetin bir aracı gibi göstermek Kılıçdaroğlu'na yakışmamıştır. Doğru bir yaklaşım değildir. "

BAKAN BİLGİN'DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Öte yandan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir kararı, memurlarla yaptığımız sözleşmeyle belirledik, sözleşme tutanağına geçirdik. Nedir o? 3600 ek gösterge sorunu. Bunu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bu sözleşme döneminde 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Onun da çok önemli bir atılım olacağını düşünüyorum kamu çalışanları açısından." demişti.

Bakan Bilgin daha önceki açıklamasında 3600 Ek Gösterge ve sözleşmeli kamu çalışanlarının durumuyla ilgili, şunları söylemişti;

"3600 Ek Gösterge meselesi Memur-Sen'in katıldığı bir çalışma grubuyla bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır. Kanun gerektiren bir şeydir. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra kanun çıkartmak Meclisin inisiyatifinde. Diğer bir mevzu, sözleşmeli çalışanlar konusu. Orada da 3+1 ilkesini benimsedik. Onun da teknik ayrıntısını arkadaşlarımız hazırladı. Bu konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına karşı yürütülebilecek bir haksızlığı gidermek için de ilgili düzenlemelerin yapıldığını ifade etmek isterim."

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergede anlaşmaya gidildiğini duyurdu. Ek gösterge, devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir. Dolayısıyla ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının da yüksek olması demektir. Bu durumda ek göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan bir memurdan daha çok zam ve maaş alır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.