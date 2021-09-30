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Giriş Tarihi: 30.9.2021 09:42 Son Güncelleme: 30.9.2021 09:42

3600 ek gösterge ne zaman verilecek ve son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge ne zaman verilecek ve son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Statü, eğitim, unvan ve diğer parametrelere göre belirlenen ek göstergenin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Konuya yönelik beklenen açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. Bilindiği üzere söz konusu artış memurların mevcut maaşlarını artıracağı gibi asıl etkiyi emekli maaşı ve emekli ikramiyelerine yapacak. Bakan Soylu, 3600 ek göstergede son durumu açıklarken "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür." sözlerini kullandı. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? İşte son dakika bilgiler…

3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Memurların emekli aylıkları ve ikramiyelerinin artması beklenirken Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor sorularına yanıt aranmaya başlandı. 3600 ek gösterge sorunu önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir. Bu sözümüzü de yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımız çalışıyorlar." dedi.

Bakan Soylu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Mesela bugün Sayın Kılıçdaroğlu birtakım ifadeler kullanmış. Polisimizin 3600 meselesi üzerinden güya eleştiri yapacak. Doğrudur. 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir. Bu sözümüzü de yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ancak lafa burada girip, son yıllardaki başarılarıyla huzurumuzu, güvenimizi en üst seviyeye çıkartan Türk polis teşkilatını siyasetin içine çekmek, onu siyasetin bir aracı gibi göstermek Kılıçdaroğlu'na yakışmamıştır. Doğru bir yaklaşım değildir. "

BAKAN BİLGİN'DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Öte yandan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir kararı, memurlarla yaptığımız sözleşmeyle belirledik, sözleşme tutanağına geçirdik. Nedir o? 3600 ek gösterge sorunu. Bunu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bu sözleşme döneminde 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Onun da çok önemli bir atılım olacağını düşünüyorum kamu çalışanları açısından." demişti.

Bakan Bilgin daha önceki açıklamasında 3600 Ek Gösterge ve sözleşmeli kamu çalışanlarının durumuyla ilgili, şunları söylemişti;

"3600 Ek Gösterge meselesi Memur-Sen'in katıldığı bir çalışma grubuyla bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır. Kanun gerektiren bir şeydir. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra kanun çıkartmak Meclisin inisiyatifinde. Diğer bir mevzu, sözleşmeli çalışanlar konusu. Orada da 3+1 ilkesini benimsedik. Onun da teknik ayrıntısını arkadaşlarımız hazırladı. Bu konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına karşı yürütülebilecek bir haksızlığı gidermek için de ilgili düzenlemelerin yapıldığını ifade etmek isterim."

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergede anlaşmaya gidildiğini duyurdu. Ek gösterge, devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir. Dolayısıyla ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının da yüksek olması demektir. Bu durumda ek göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan bir memurdan daha çok zam ve maaş alır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. Bu sorun sadece öğretmen ve polisleri değil tüm kamu görevlilerini ilgilendiriyor. Ek gösterge sorunu yeniden gündeme geldi ve taraflar sorunun çözümü konusunda bu sefer istekliler. 3600 ek göstergenin, tüm kamu görevlilerini kapsaması istense de görünen dört meslek grubundaki; polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergeleri yükseltilecek. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak.

Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.

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3600 ek gösterge ne zaman verilecek ve son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?
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