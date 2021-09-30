Giresunspor’da ikinci sakatlık şoku: Erol Can Akdağ

GZT Giresunspor'un genç orta saha oyuncusu Erol Can Akdağ, antrenmanda sakatlandı. Akdağ'a yapılan ilk kontrollerde sol kasığında kanama ve ödem tespit edildi.

25 yaşındaki oyuncunun ileri tetkiklerinin yapılabilmesi için MR görüntülemesi gerçekleştirileceği bildirildi. Tedavisine hemen başlanan Erol Can Akdağ, Göztepe maçı kadrosundan çıkartıldı. Giresunspor'da daha önce de Souleymane Doukara'nın, sakatlığı nedeniyle Göztepe maçı kadrosunda yer alamayacağı açıklanmıştı. Giresunspor kafilesi Doukara ve Erol Can'dan yoksun olarak bugün Göztepe maçı için İzmir'e gidecek.

CHAMPNESS VE AZİZ ERALTAY'A MİLLİ DAVET

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, futbolcular Joseph William Champness ve Aziz Eraltay'ın ülkelerinin milli takımlarına davet edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Champness'in Yeni Zelanda'nın uluslararası hazırlık maçları, Aziz Eraltay'ın da Avustralya'nın Dünya Kupası eleme müsabakaları maçları için ülkelerinin milli takımlarına çağrıldıkları belirtildi.

İki oyuncunun da 4-12 Ekim tarihleri arasında ülkelerinin milli takım kamplarında bulunacakları ifade edildi. Bu arada, antrenmanda sakatlanan Erol Can Akdağ'ın yapılan ilk kontrollerinde sol kasığında kanama ve ödem tespit edildiği, tedavisine başlanılan oyuncunun Göztepe maçı kadrosunda yer almayacağı kaydedildi.