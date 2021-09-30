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Giriş Tarihi: 30.9.2021 15:07

Giresunspor'da ikinci sakatlık şoku: Erol Can Akdağ

İHA
Giresunspor’da ikinci sakatlık şoku: Erol Can Akdağ

GZT Giresunspor'da Souleymane Doukara’nın ardından Erol Can Akdağ da sakatlığı nedeniyle Göztepe maçı kadrosundan çıkartıldı.

GZT Giresunspor'un genç orta saha oyuncusu Erol Can Akdağ, antrenmanda sakatlandı. Akdağ'a yapılan ilk kontrollerde sol kasığında kanama ve ödem tespit edildi.

25 yaşındaki oyuncunun ileri tetkiklerinin yapılabilmesi için MR görüntülemesi gerçekleştirileceği bildirildi. Tedavisine hemen başlanan Erol Can Akdağ, Göztepe maçı kadrosundan çıkartıldı. Giresunspor'da daha önce de Souleymane Doukara'nın, sakatlığı nedeniyle Göztepe maçı kadrosunda yer alamayacağı açıklanmıştı. Giresunspor kafilesi Doukara ve Erol Can'dan yoksun olarak bugün Göztepe maçı için İzmir'e gidecek.

CHAMPNESS VE AZİZ ERALTAY'A MİLLİ DAVET
Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, futbolcular Joseph William Champness ve Aziz Eraltay'ın ülkelerinin milli takımlarına davet edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Champness'in Yeni Zelanda'nın uluslararası hazırlık maçları, Aziz Eraltay'ın da Avustralya'nın Dünya Kupası eleme müsabakaları maçları için ülkelerinin milli takımlarına çağrıldıkları belirtildi.

İki oyuncunun da 4-12 Ekim tarihleri arasında ülkelerinin milli takım kamplarında bulunacakları ifade edildi. Bu arada, antrenmanda sakatlanan Erol Can Akdağ'ın yapılan ilk kontrollerinde sol kasığında kanama ve ödem tespit edildiği, tedavisine başlanılan oyuncunun Göztepe maçı kadrosunda yer almayacağı kaydedildi.

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Giresunspor'da ikinci sakatlık şoku: Erol Can Akdağ
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