Son dakika haberi... Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Milan-Atletico Madrid maçında verdiği kararlarla çok tartışılmıştı. İtalyan basını, FIFA kokartlı hakemimizle ilgili olarak çok konuşulacak bir son dakika haberini paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları...
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Milan-Atletico Madrid maçına verdiği kararlarla damgasını vurmuştu.
FIFA kokartlı hakemimiz, Franck Kessie'yi 29'da kırmızı kartla oyundan atarken, 90+5'te ise Atletico lehine verdiği penaltıyla İtalyanların tepkisini çekmişti.
Milan cephesi topun önce Lemar'ın eline, ardından Kalulu'nun eline çarpması nedeniyle penaltı kararının yanlış olduğunu savunmuştu.
PIOLI: CÜNEYT ÇAKIR'IN KARARLARI HEP ATLETICO LEHİNE OLDU
Milan teknik direktörü Stefano Pioli mücadele sonrası yaptığı açıklamada, "Maçın hakemi kesinlikle en iyisi değildi. Sadece Kessie'nin kırmızı kartı ve penaltıyı söylemiyorum. Penaltı kararı da doğru değil. Yüzde 50-50 olarak görebileceğiniz pozisyonlarda kararlar hep Atletico lehineydi. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama yazık oldu" ifadelerini kullanmıştı.
BENNACER: VAR'A GİTSE İPTAL EDİLECEKTİ
Yıldız futbolcu Ismael Bennacer ise "Her şeyinizi verseniz bile maçlarda sonucu küçük ayrıntılar belirler. Böyle kaybetmek acı veriyor. Anlamıyorum VAR neden var? Penaltı VAR'a gitseydi iptal edilecekti" demişti.
CAPELLO: MILAN İYİ, CÜNEYT ÇAKIR KÖTÜYDÜ! MAÇI MAHVETTİ
Maçın ardından efsane İtalyan teknik direktör Fabio Capello da Cüneyt Çakır'a tepki göstermiş ve "Milan'ı beğendim. Hızlı ve iyi futbol oynadılar. Ancak bu gecede kötü olan hakem Cüneyt Çakır'dı. Maçı mahvetti. VAR da müdahale etmedi. Şampiyonlar Ligi'nde böyle hakemlik yapamazsınız" şeklinde konuşmuştu.
CÜNEYT ÇAKIR İÇİN SON DAKİKA İDDİASI: UZUN SÜRE CEZA ALACAK
İtalyan basını Cüneyt Çakır'la ilgili olarak çok konuşulacak bir son dakika haberini paylaştı.
La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Milan yönetimi, Atletico Madrid maçındaki performansından memnun olmadığı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır için UEFA'ya resmi şikayette bulunacak.
BİR DAHA MİLAN MAÇLARINDA GÖREV ALAMAYACAK
Haberde UEFA yönetiminin de Cüneyt Çakır'ın kötü performansını kabul ederek, milli hakemimize uzun bir süre görev vermeyeceği belirtildi.
Çakır'ın yanı sıra VAR hakemi Abdulkadir Bitigen'in de aynı şekilde cezalandırılacağı ifade edildi.
ESKİ HAKEMDEN CÜNEYT ÇAKIR'A TEPKİ: UMARIM UZUN BİR CEZA ALIR
Bu arada İtalyan eski hakem Gianluca Paparesta da Cüneyt Çakır'ın yönetimine tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:
"Umarım Cüneyt Çakır uzun bir uzaklaştırma cezası alır. Başarının anahtarı iletişimdir, ancak bu maçta böyle bir şey yoktu. Penaltı pozisyonunu izlemeye gitmesini ve VAR'dan yararlanmamasını anlamıyorum.
Bunlar skoru belirleyici kararlar ve hiçbir hata olmamalı. Milan bu yüzden Şampiyonlar Ligi'nden elenebilir."