PIOLI: CÜNEYT ÇAKIR'IN KARARLARI HEP ATLETICO LEHİNE OLDU

Milan teknik direktörü Stefano Pioli mücadele sonrası yaptığı açıklamada, "Maçın hakemi kesinlikle en iyisi değildi. Sadece Kessie'nin kırmızı kartı ve penaltıyı söylemiyorum. Penaltı kararı da doğru değil. Yüzde 50-50 olarak görebileceğiniz pozisyonlarda kararlar hep Atletico lehineydi. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama yazık oldu" ifadelerini kullanmıştı.