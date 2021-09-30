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Giriş Tarihi: 30.9.2021 22:51 Son Güncelleme: 30.9.2021 23:06

Son dakika: Marsilya-Galatasaray maçında tribünler birbirine girdi! Muslera ve Fatih Terim...

Son dakika: Marsilya-Galatasaray maçında tribünler birbirine girdi! Muslera ve Fatih Terim...

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Galatasaray, zorlu Marsilya deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı iki takım için ortada ilerlerken Marsilya ve Galatasaray taraftarları tribünlerde birbirine girdi. Saha içerisine atılan meşaleler ve patlayıcı maddeler, oyunun durmasına neden oldu. Fatih Terim ve Fernando Muslera, taraftarların yanına giderek sakin olmaları gerektiklerini söyledi.

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ve Galatasaray ikinci hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 devam ederken iki takım taraftarları birbirine girdi. Maç öncesinde de birçok olay ve polis müdahalesi meydana gelmişti.

Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarına girildiğinde iki takım taraftarları da saha içerisine meşaleler ve patlayıcı maddeler attı.

Olayların büyüdüğünü gören maçın hakemi, bir anda oyunu durdurdu ve taraftarların sakinleşmesini bekledi.

Maç öncesinde olduğu gibi yine Fransız polisi taraftara müdahale etti. Ancak polisin bu müdahalesi iki takım tribünlerini sakinleştirmeye yetmedi.

Olayların büyümesinin ardından önce Fatih Terim Galatasaray tribünün bulunduğu alana doğru ilerleyerek Türk taraftarlara sözlü uyarıda bulundu.

Fatih Terim'in ardından ise Fernando Muslera, yine Galatasaray tribünlerinin bulunduğu alana giderek taraftara "Sakin olun" mesajını verdi.

Marsilya'da ise Dimitri Payet, Fransız taraftarlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Maçta çıkan olaylar nedeniyle Polonyalı hakem ilk yarının sonuna 8 dakika ilave ekledi. Galatasaray, son saniyede Kerem Aktürkoğlu ile çok net bir pozisyona girdi ancak golle tamamlayamadı.

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Son dakika: Marsilya-Galatasaray maçında tribünler birbirine girdi! Muslera ve Fatih Terim...
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