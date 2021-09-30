Son dakika: Marsilya-Galatasaray maçında tribünler birbirine girdi! Muslera ve Fatih Terim...

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ve Galatasaray ikinci hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 devam ederken iki takım taraftarları birbirine girdi. Maç öncesinde de birçok olay ve polis müdahalesi meydana gelmişti.
Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarına girildiğinde iki takım taraftarları da saha içerisine meşaleler ve patlayıcı maddeler attı.
Olayların büyüdüğünü gören maçın hakemi, bir anda oyunu durdurdu ve taraftarların sakinleşmesini bekledi.
Maç öncesinde olduğu gibi yine Fransız polisi taraftara müdahale etti. Ancak polisin bu müdahalesi iki takım tribünlerini sakinleştirmeye yetmedi.
Olayların büyümesinin ardından önce Fatih Terim Galatasaray tribünün bulunduğu alana doğru ilerleyerek Türk taraftarlara sözlü uyarıda bulundu.
Fatih Terim'in ardından ise Fernando Muslera, yine Galatasaray tribünlerinin bulunduğu alana giderek taraftara "Sakin olun" mesajını verdi.
Maçta çıkan olaylar nedeniyle Polonyalı hakem ilk yarının sonuna 8 dakika ilave ekledi. Galatasaray, son saniyede Kerem Aktürkoğlu ile çok net bir pozisyona girdi ancak golle tamamlayamadı.