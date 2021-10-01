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Giriş Tarihi: 1.10.2021 08:56 Son Güncelleme: 1.10.2021 08:58

Beşiktaş'ta Ajax modeli! Hollanda'ya heyet gidecek

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ta Ajax modeli! Hollanda’ya heyet gidecek

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Ajax'a 2-0 mağlup oldu. İki takımın yöneticileri zorlu mücadele öncesinde dostluk yemeğinde bir araya geldi. Siyah-beyazlı yöneticiler, Hollanda temsilcinin yöneticileriyle fikir alış verişinde bulundu. Beşiktaş yönetimi; altyapı, mali işler gibi konularda Ajax modelini örnek almak için Hollanda'ya heyet gönderecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Beşiktaş, Amsterdam'da maç öncesi dostluk yemeğinde buluştukları rakip takım yöneticileriyle önemli görüşmeler gerçekleştirmişti.

Siyah-beyazlı yöneticilerden Adnan Dalgakıran, Kemal Erdoğan, Erdal Torunoğulları ve Ceyhun Kazancı'nın katıldığı o yemeğin perde arkasına SABAH Spor ulaştı. İşte detaylar...

TESİSLERE 4 TANE DAHA EKLENECEK!

Siyah-beyazlı yöneticilerin Hollandalılara sorduğu, "Kaç tane altyapı sahanız var?" sorusuna aldığı yanıt dudak uçuklatan cinsten oldu.

Ajax Başkanı Frank Eijken, "14 sahamız var, bunlara yakın zamanda 4 tane daha ekleyeceğiz" cevabını verdi. Beşiktaş cephesinin ise, "Türkiye'de genelde 1 ya da 2 tane altyapı takımları için saha bulunuyor" karşılığı, farkı ortaya koydu.

AJAX'IN HİÇ BORCU YOK

Beşiktaşlı idareciler mali konularla ilgili Ajax CEO'su Edwin van der Sar'dan bilgi aldı. Sar, "Bizim borcumuz yok. Yıllık faiz vs. gibi ödememiz de bulunmuyor" yanıtına karşılık Beşiktaş yöneticileri de, "Bizim yıllık ödediğimiz faiz miktarı 60 milyon Euro" dedi.

Faiz rakamını duyan Ajax yetkilileri şaşkın bakışlar arasında sadece, "Bu gerçek mi? İnanılmaz" cevabı verdi.

HEYETLE ÇIKARMA YAPILACAK

Toplantının son bölümünde iş birliği için Ajax yetkililerinden olumlu cevap alan siyah-beyazlılar, ilerleyen haftalarda bir heyet oluşturacak ve yeniden Amsterdam'ın yolunu tutacak.

Heyette yöneticiler, altyapı sorumluları, teknik ekipten isimler ve mali işlerle ilgilenen bir profesyonel olacağı; birkaç gün boyunca Ajax'ın sistemiyle ilgili raporlama yapılacağı belirtildi.

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Beşiktaş'ta Ajax modeli! Hollanda'ya heyet gidecek
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