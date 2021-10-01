İSKİ su kesintisi sorgulama: (1 Ekim 2021) Bugün hangi ilçelerde sular kesilecek, sular ne zaman gelecek?

Su kesintisi olan ilçelerde binlerce vatandaş sabah saatleriyle beraber karşılaştıkları arıza karşısında "Sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesintisi var? Sorularını gündeme taşıdı. 1 Ekim tarihli listeye göre Arnavutköy, Sarıyer ve Adalar'da su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Arıza bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kaynaklanırken kesintinin biteceği saatler de duyuruldu. Peki, Sular ne zaman gelecek? İşte tüm detaylar...
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Adalar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kınalı Ada,Burgaz Adası
|Arıza Sebebi
|:
|400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Burgaz Ada Ve Kınalı Adayı Besleyen Boğaz Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|01.10.2021 06:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Karaburun Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.10.2021 09:26
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Maden Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.10.2021 09:03
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.