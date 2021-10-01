İSKİ su kesintisi sorgulama: (1 Ekim 2021) Bugün hangi ilçelerde sular kesilecek, sular ne zaman gelecek?

Su kesintisi olan ilçelerde binlerce vatandaş sabah saatleriyle beraber karşılaştıkları arıza karşısında "Sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesintisi var? Sorularını gündeme taşıdı. 1 Ekim tarihli listeye göre Arnavutköy, Sarıyer ve Adalar'da su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Arıza bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kaynaklanırken kesintinin biteceği saatler de duyuruldu. Peki, Sular ne zaman gelecek? İşte tüm detaylar...