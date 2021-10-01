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Giriş Tarihi: 1.10.2021 09:41

İSKİ su kesintisi sorgulama: (1 Ekim 2021) Bugün hangi ilçelerde sular kesilecek, sular ne zaman gelecek?

İSKİ su kesintisi sorgulama: 1 Ekim 2021 Bugün hangi ilçelerde sular kesilecek, sular ne zaman gelecek?

İSKİ Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden su kesintisi olan ilçeleri paylaşıyor. Gelen anlık bilgiye göre üç ayrı ilçede bugün sabah saatlerinden itibaren kesintinin olacağı bilinirken vatandaşlar “Sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesintisi var?” sorularına yanıt arıyor. İşte İSKİ 1 Ekim güncel su kesintisi listesi ve tüm detaylar...

Su kesintisi olan ilçelerde binlerce vatandaş sabah saatleriyle beraber karşılaştıkları arıza karşısında "Sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesintisi var? Sorularını gündeme taşıdı. 1 Ekim tarihli listeye göre Arnavutköy, Sarıyer ve Adalar'da su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Arıza bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kaynaklanırken kesintinin biteceği saatler de duyuruldu. Peki, Sular ne zaman gelecek? İşte tüm detaylar...

Arıza Kesinti
İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Kınalı Ada,Burgaz Adası
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Burgaz Ada Ve Kınalı Adayı Besleyen Boğaz Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 01.10.2021 06:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Karaburun Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.10.2021 09:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

30 Eylül Perşembe güncel su kesintileri: Bugün hangi ilçelerde sular kesilecek, ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama!

Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Maden Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.10.2021 09:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İSKİ su kesintisi sorgulama: (1 Ekim 2021) Bugün hangi ilçelerde sular kesilecek, sular ne zaman gelecek?
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