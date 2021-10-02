Cuma akşamları Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar, 597. bölümü ile ekranlara geldi. Burak'ın ifadesi ile uyuşturucu şebekesi takibe alınır. Dağıtımı yapan Bartu'nun villasına baskın yapılır ve Bartu tutuklanır. Uyuşturucu işinden haberi olmayan ev çalışanı bahçıvan Selim, Hakan tarafından kovalanırken terastan düşüp ağır yaralanır. Bahçıvanın ölümü, Hakan üzerinde büyük travma yaratır, vicdanın etkisiyle Hakan kendisini bir aile dramının içinde bulur. Bartu'nun patronları Vildan ve Kerim Aslan, Burak'ın peşine düşer.

ARKA SOKAKLAR 597. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Arka Sokaklar 597. son bölüm tek parça full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Öte yandan, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı da merak konusu oldu.