Cuma akşamları Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar, 597. bölümü ile ekranlara geldi. Burak'ın ifadesi ile uyuşturucu şebekesi takibe alınır. Dağıtımı yapan Bartu'nun villasına baskın yapılır ve Bartu tutuklanır. Uyuşturucu işinden haberi olmayan ev çalışanı bahçıvan Selim, Hakan tarafından kovalanırken terastan düşüp ağır yaralanır. Bahçıvanın ölümü, Hakan üzerinde büyük travma yaratır, vicdanın etkisiyle Hakan kendisini bir aile dramının içinde bulur. Bartu'nun patronları Vildan ve Kerim Aslan, Burak'ın peşine düşer.
Arka Sokaklar 597. son bölüm tek parça full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Öte yandan, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı da merak konusu oldu.
Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle seçeneği erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantıyı tarayıcınıza yapıştırarak Kanal D dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.
https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler/arka-sokaklar-son-bolum
597. bölümün ardından merak konusu olan 598. yeni bölüm fragmanı Kanal D tarafından yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanını izlemek için aşağıdaki bağlantıyı tarayıcınıza kopyalayınız.
https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/fragmanlar/arka-sokaklar-598-bolum-fragmani