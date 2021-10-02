Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ile 2021 DGS ek tercih/ yerleştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 2.10.2021 08:11 Son Güncelleme: 2.10.2021 08:11

DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ile 2021 DGS ek tercih/ yerleştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ile 2021 DGS ek tercih/ yerleştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları açıklanmasının ardından DGS ek tercih tarihleri merak konusu oldu. İki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık fakülte eğitimine tamamlamak isteyen binlerce genç DGS kılavuzu ile ek tercih işlemlerine koyulacak. Geçen sene 7 Ekim'de açıklanan tercih sonuçlarının ardından ek tercihler de 05 - 11 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Boş kalan kontenjanlar, yerleştirme sonunda adayların kayıt için başvuru yapmalarıyla belli olacak. Buna göre; DGS ek tercihler ne zaman? ÖSYM DGS ek tercih/ yerleştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte son durum

DGS ek tercihler ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan kılavuz sonrası ek yerleştirme işlemleri başlayacak. DGS sonuçlarıyla ilk yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirmeler yapılacak. Peki DGS ek tercihler ne zaman? ÖSYM DGS ek tercih/ yerleştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı. Açıklama gelince haberimizden öğrenebilirsiniz.

DGS EK TERCİH NE ZAMAN, KILAVUZ YAYINLANDI MI?

DGS yerleştirme sonuçlarına göre 108.666 kontenjan için tercih yapan 209.606 adaydan 103.297 kişi yerleşti. 5.369 kontenjan ise boş kaldı. İlk tercih sürecinde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme ile şansını deneyecek. Henüz DGS ek tercih tarihleri belli olmadı…

DGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 27 Ağustos-7 Eylül'de tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

DGS EK TERCİH NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan zehir zemberek sözler: Babalık görevini evliliklerinde de yapmadı!
İŞKUR 5 bin TL maaşlı KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor! Güncel 2021 İŞKUR personel ve memur ilanları sorgula!
Son dakika: İngiltere'de benzin krizinde asker devrede!
Son dakika: Milli takımda sürpriz isimler! Stefan Kuntz Milli takım aday kadrosunu açıkladı
İstanbul yeni metro hatlarına kavuşuyor: Bakanlık hayata geçirecek! Tarihler netleşti
Son dakika: Küstah 'İstanbul' sözleri sonrası ortaya çıktı! Marinakis meğer 2015 yılında...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika duyurdu! 2021 2022 Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Okullar kapanır mı?
AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
Mehmet Ali Erbil’in ‘üç ay aşk yaşadık’ iddialarına Emel Sayın’dan yanıt! Emel Sayın aşk iddiasına ne yanıt verdi?
ARKADAŞINA GÖNDER
DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ile 2021 DGS ek tercih/ yerleştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA