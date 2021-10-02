İletişimde aksaklık, elektronik aletlerin bozulması, yeni girişilen işlerde ve ortaklıklarda bozulma gibi etkileri olan retro olayı astrologlar tarafından istenmeyen bir süreçtir. Terazi burcunda gerçekleşen Merkür retrosu hangi tarihte bitiyor, 2021 yılının son retrosunun etkisi ne kadar sürecek gibi sorular, bu olayla ilgili yanıt arıyor. Retro ne zaman bitecek sorusunun yanıtı haberimizde.

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Astrolojide retro, bir gezegenin gerilemesi yani geri gitmesi anlamına gelir. Bu durum, gezegenin hareketlerinin yavaşlaması ve Dünya'dan bakıldığında yörüngede geriye gidiyor gibi gözükmesi anlamına gelir.

Bu nedenle yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve bir çok alanda kargaşalar ortaya çıkar. Merkür retroları senede iki veya üç kez olabilir. İletişim gezegeni olduğu için hayatımızda önemli rol oynamaktadır. Merkür'ün yönettiği alanlar sadece iletişim değildir.