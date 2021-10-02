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Giriş Tarihi: 2.10.2021 07:20 Son Güncelleme: 2.10.2021 07:20

Retro ne zaman bitecek? 2021 Merkür retrosu hangi tarihte bitiyor, etkisi ne kadar sürecek? Astrologlar o tarihi açıkladı!

Retro ne zaman bitecek? 2021 Merkür retrosu hangi tarihte bitiyor, etkisi ne kadar sürecek? Astrologlar o tarihi açıkladı!

Yılın son Merkür retrosu geçtiğimiz hafta etkisini göstermeye başladı. Bu gök olayı, insanların ruh halini ve günlük hayatını doğrudan etkilediği için astroloji ile ilgisi olanların gündeminde yer alıyor. Pek çok olumsuz etkisi olan bu olay, retro ne zaman bitecek sorusuyla gündeme geliyor. Bazı burçları daha çok etkileyen, pek çok konuda etkisini gösteren bu süreç, 2021 Merkür retrosu hangi tarihte bitiyor, etkisi ne kadar sürecek sorularıyla inceleniyor. İşte merak edilenlerin yanıtı.

İletişimde aksaklık, elektronik aletlerin bozulması, yeni girişilen işlerde ve ortaklıklarda bozulma gibi etkileri olan retro olayı astrologlar tarafından istenmeyen bir süreçtir. Terazi burcunda gerçekleşen Merkür retrosu hangi tarihte bitiyor, 2021 yılının son retrosunun etkisi ne kadar sürecek gibi sorular, bu olayla ilgili yanıt arıyor. Retro ne zaman bitecek sorusunun yanıtı haberimizde.

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Astrolojide retro, bir gezegenin gerilemesi yani geri gitmesi anlamına gelir. Bu durum, gezegenin hareketlerinin yavaşlaması ve Dünya'dan bakıldığında yörüngede geriye gidiyor gibi gözükmesi anlamına gelir.

Bu nedenle yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve bir çok alanda kargaşalar ortaya çıkar. Merkür retroları senede iki veya üç kez olabilir. İletişim gezegeni olduğu için hayatımızda önemli rol oynamaktadır. Merkür'ün yönettiği alanlar sadece iletişim değildir.

MERKÜR RETROSUNUN ETKİLERİ NELER?

Mevcutta kullandığınız iletişim gereçlerinde bozulmalar, arızalar meydana gelebilir. Terazi burcundaki Merkür retrosu eski sevgililerden haberler almanıza, eski ilişkilerin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Ayrıca iletişimde bozulmalar, yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

İletişimi, seyahati, ifadeyi, elektronik eşyayı, eğitimi ve karar mekanizmasını sembolize eden Merkür'ün başlayan geri hareketi 19 Ekim'e kadar devam edecek.

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Retro ne zaman bitecek? 2021 Merkür retrosu hangi tarihte bitiyor, etkisi ne kadar sürecek? Astrologlar o tarihi açıkladı!
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