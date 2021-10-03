Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Liverpool kaçtı, Manchester City kovaladı!
Giriş Tarihi: 3.10.2021 22:37

Liverpool kaçtı, Manchester City kovaladı!

AA
Liverpool kaçtı, Manchester City kovaladı!

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool, evinde Manchester City ile 2-2 berabere kaldı. Premier Lig şampiyonluk yarışında 7. hafta maçları sonunda Chelsea 16 puanda zirvede yer alırken, Liverpool 15 puanda, Manchester City ise 14 puanda yer aldı.

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool, evinde Manchester City ile 2-2 berabere kaldı. Ligin zirvesini ilgilendiren mücadelede Liverpool, 59. dakikada Sadio Mane ile öne geçerken 69. dakikada Manchester City, Phil Foden ile skoru eşitledi.

Salah'ın 76. dakikada çalımlarla ceza sahasına girerek attığı fantastik golle Liverpool galibiyet umudunu korurken, Manchester City, De Bruyne ile 81. dakikada durumu tekrar eşitledi ve maç 2-2 berabere sona erdi.

Premier Lig şampiyonluk yarışında 7. hafta maçları sonunda Chelsea 16 puanda zirvede yer alırken, Liverpool 15 puanda, Manchester City ise 14 puanda yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah, bir polis, bir öğretmen, iki de mühendis çıktı
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanlığı'ndan Covid-19 güncellemesi: Karantina süresi değişti!
Yargıtay'dan emsal 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi? 2021-2022 Bu ay okullar kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması
Cristiano Ronaldo yedek kaldı sinirlerine hakim olamadı! Maç bittikten sonra ortaya çıktı!
Olympiakos başkanı Marinakis'e çifte İstanbul cevabı: "Ataların gibi ağıt yak; Gerizekalı"
Altın fiyatları için rüzgar tersine dönebilir! İslam Memiş açıkladı: Altın için bu 3 gelişmeye dikkat!
Aleyna'yı ölüme böyle sürüklediler
Son dakika: Beşiktaş-Sivasspor maçı sonrası olay sözler! "Aptal aptal konuşunca..." Sergen Yalçın, Yaşar Kemal Uğurlu, Josef, Güven Yalçın
KPSS şartsız İŞKUR en az 6 bin TL maaşlı personel alımı yapıyor! 2021 İŞKUR personel ve memur alımı güncel iş ilanları yayınlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Liverpool kaçtı, Manchester City kovaladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA