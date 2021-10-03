Mesut için karar sabahı

F.BAHÇE'DE durumu en çok merak edilen isim olan Mesut Özil'in Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı bu sabah belli olacak. Gribal enfeksiyonnedeniyle Olympiakos karşılaşmasındagörev alamayan yıldız futbolcu, dünakşam idmana çıktı ancak forma giyipgiymeyeceğine bu sabahki doktor kontrolününardından karar verilecek.
BERISHA BEKLIYOR!
Mesut görev yapamazsa Kasımpaşa önünde Mergim Berisha görev alacak. Hatay'da hayli etkili olan Berisha-Valencia-Rossi üçlüsüyle maça başlanacak. Öte yandan sakatlığıgeçen Serdar Aziz takımadönüyor. A Milli Takım'a seçilen Serdar, bu maçta Novak'tan formayı alıp savunmadaki sıkıntıyı çözmüş olacak.