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Giriş Tarihi: 3.10.2021 19:17 Son Güncelleme: 3.10.2021 19:25

Mostafa Mohamed gol orucunu bozdu! Haftalar sonra golle buluştu...

Mostafa Mohamed gol orucunu bozdu! Haftalar sonra golle buluştu...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Mısır Ligi ekibi Zamalek'ten transfer ettiği Mostafa Mohamed, geldiği gibi takıma etki etmiş ve golleriyle taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Golcü oyuncu yeni sezonda Rizespor maçına kadar toplam 13 maçta golle buluşamamıştı. Mostafa Mohamed, Rizespor ağlarına gönderdiği golle, gol orucunu bozdu.

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, suskunluğunu Çaykur Rizespor deplasmanında attı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen golcü oyuncu, golleriyle takımın birinci forveti haline gelmişti.

Ancak yeni sezona oldukça etkisiz başlayan genç oyuncu, bu sezon Süper Lig ve Avrupa maçlarında Rizespor maçına kadar golle buluşamamıştı.

Toplamda 13 maçtır gol atamayan Mostafa Mohamed, Rizespor karşısında bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Mohamed'in bu golü, sarı-kırmızılı formayla attığı 10. golü oldu.

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Mostafa Mohamed gol orucunu bozdu! Haftalar sonra golle buluştu...
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