Mostafa Mohamed gol orucunu bozdu! Haftalar sonra golle buluştu...

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, suskunluğunu Çaykur Rizespor deplasmanında attı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen golcü oyuncu, golleriyle takımın birinci forveti haline gelmişti.
Ancak yeni sezona oldukça etkisiz başlayan genç oyuncu, bu sezon Süper Lig ve Avrupa maçlarında Rizespor maçına kadar golle buluşamamıştı.
Toplamda 13 maçtır gol atamayan Mostafa Mohamed, Rizespor karşısında bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Mohamed'in bu golü, sarı-kırmızılı formayla attığı 10. golü oldu.