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Giriş Tarihi: 3.10.2021 09:41 Son Güncelleme: 3.10.2021 09:46

Phillip Cocu'nun Fenerbahçe pişmanlığı: Karmaşık bir hikaye vardı

SPOR SERVİSİ
Phillip Cocu’nun Fenerbahçe pişmanlığı: Karmaşık bir hikaye vardı

Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, Fenerbahçe'ye gittiği için yaşadığı pişmanlığı Hollanda basınına anlattı. Cocu, "Fenerbahçe’de karmaşık bir hikaye vardı. Kulüp UEFA kısıtlamalarından dolayı oyuncu alamıyordu ve başka sıkıntılar vardı. Başkan da dolapta yeni cesetler bulmaya devam etti" ifadelerini kullandı.

Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, ülke basınına F.Bahçe'ye gitmiş olmaktan duyduğu pişmanlığı şu sözlerle anlattı:

"Aslında yanlış zamanda yanlış seçimdi. 2018'de PSV'den ayrılmama herkes şaşırmıştı. 5 sezondan sonra 6. sezon olabilirdi. Başka bir yerde çalışmanın nasıl olacağını merak ettim.

Fenerbahçe'de kupalar için mücadele edeceğimizi düşünmüştüm. PSV'yle kazandığım 3 şampiyonluktan sonra bunu istiyordum. Tamamen farklı bir kültürde olmanın zorluğu beni buraya çekti.

Fenerbahçe'de karmaşık bir hikaye vardı. Kulüp UEFA kısıtlamalarından dolayı oyuncu alamıyordu ve başka sıkıntılar vardı. Başkan da dolapta yeni cesetler bulmaya devam etti.

Şimdi yaptırımları yok, Şimdi UEFA kısıtlamaları kalktı ve yepyeni bir takımla Fenerbahçe yeniden zirvede ama bu karışıklıkları düzeltmeleri 3 yılı aldı."

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Phillip Cocu'nun Fenerbahçe pişmanlığı: Karmaşık bir hikaye vardı
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